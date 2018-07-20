《小傳日記》人仔谷底絕地大反擊，魚缸Ｖ彈成交破千億！

《小傳日記》花旗國魚缸承受三重打擊，巨挈季績唔省鏡，歐美貿易戰，同埋侵侵（特朗普

）批評聯儲局加息，搞到道指噚晚（１９日）收跌１３４點收２５０６４，終止五連升。再加上

，人仔弱過藥煲，今朝（２０日）人仔兌一美金中間價急插６０５點子七連跌，報

６﹒７６７１，係舊年７月１４號以來最弱，更是「８１１匯改」以來最大跌幅。

香江魚缸嚇到腳都軟埋，中資佬更加唔使講，齊齊成為捱沽一族，所以今朝魚缸走高幾十１

點後就急急調頭向下碌，仲試過最多唔見２６５點報２７７４５，創九個月低位添。點知，中午

之後，人仔突然嚟個谷底大翻身，離岸價收復返６﹒８！中港魚缸齊齊趁機大反擊，Ａ場收漲２

巴仙報２８２９，香江都Ｖ型反彈２１３點或０﹒８個巴仙，報２８２２４；國指就衝前１５９

點或１﹒５巴仙，報１０６８２。全日成交上返千億銀，錄得１００３﹒４億，比噚日多咗近三

成添。

一班中資佬即刻一洗頹勢，工行（０１３９８）、建行（００９３９）仲受到傳出資管新規

即將出台，或者畀銀莊自主整改，齊齊拗腰倒升逾２巴仙，收５﹒５６銀及６﹒８６銀；平保（

０２３１８）都衝高近２巴仙報７１﹒５５銀；就連碧桂園（０２００７）都反擊近３巴仙。重

磅大隻佬ＱＱ（００７００）同ＡＩＡ（０１２９９）就象徵式行前ＤＤ，各報３７６﹒６銀及

６７﹒７５銀。



＊人仔低位行內房無力彈，鐵鳥急起航齊齊跳彈床＊



侵侵噚日又再發表驚世言論，質疑聯儲局嘅獨立性，話對佢地嘅加息政策相當唔滿意，因為

咁樣會搞到花旗國嘅生產力同競爭力帶嚟負面影響，呢番言論即時令美金插一插水，人仔亦稍為

跳吓彈床，但僅此於次。人仔今朝延續呢幾日跌勢繼續深潛，人仔離岸價（ＣＮＨ）同在岸價（

ＣＮＹ）孖住上失守主要關口，亦有分析話，係人行放任人仔跳水，似乎係反擊貿易戰其中一個

手段，而中美喺貿易戰上面依然冇計傾，人仔短期內都好難真正有反彈。

魚缸咁多個板塊入面，神州磚頭同鐵鳥由於持有唔少外債，但收入就以人仔計算，即係話人

仔貶值嘅話要用更多嘅人仔先兌換到同等金額嘅外幣，所以磚頭同鐵島呢排都冇乜運行。即使今

日下晝神州金融佬全線跳彈床，大部分磚頭依然潛水，潤地（０１１０９）同「四條三」恆大（

０３３３３）碌低近１巴仙報，分別收２６﹒６５銀及１９﹒８銀。萬科（０２２０２）硬淨，

幾乎冇乜點跌過，更彈起近２巴仙報２５﹒０５銀。碧桂園（０２００７）更彈近３巴仙收１２

﹒６６銀。

鐵鳥早段仲做緊潛艇，但好快就突然畀油起飛，南航（０１０５５）最勁揪，飛高超過４巴

仙，報５﹒３３銀。東航（００６７０）同國航（００７５３）都彈起超過３巴仙，報４﹒９７

銀同６﹒８６銀。



＊花旗讚油佬缸友跟住掃，電訊炒合併前路更暢通＊



花旗今日咁讚石油佬，讚到佢哋齊齊起飛。講起中石油（００８５７），花旗話佢上半年會

繼續保持至少４５巴仙派息率，仲有機會有特別股息。個勢咁好，緊係衝曬過去啦！中石油收報

５﹒６５銀飆高逾２巴仙；花旗亦預計中石化（００３８６）嘅利潤同比增長近四成，中期派息

率達５０巴仙，中石化都開心收報７﹒１５銀漲近２巴仙。至於中海油（００８８３），花旗就

話油價上漲，佢上半年每股純利可能同比高逾８０巴仙，有機會發盈喜，但缸友無咩反應，只收

升ＤＤ報１２﹒３４銀。

中電信（００７２８）劉愛力辭咗執董、總裁兼首席運營官職務，富瑞喺呢個時候就話中美

貿易戰，有機會令到中國合併中電信及中聯通（００７６２）。因為合併會減低三大電信商建設

５Ｇ嘅資本開支同投資成本，令５Ｇ服務更平同及加快市場應用。如果合併，對中電信及中聯通

畀強烈「買入」評級。中電信同中聯通收工都升近１巴仙，分別收３﹒６銀及９﹒３６銀。



＊魚缸咁鬼亂缸友囉囉攣，煤氣又新高燃氣佬叫好＊



呢排個魚缸咁亂，缸友都囉囉攣，湧晒去搵煤氣佬避一避。煤氣（００００３）急漲近３巴

仙，報１６﹒２２銀，連續第三日創上市新高，勁；其他收息股都好搶手，被缸友起勢追捧，領

展（００８２３）仲獲交銀國際維持買入，續望７７﹒７銀，收市就開心飛起逾２巴仙，報

７５﹒２銀。

大陸有風吹話未來中俄天然氣貿易量會增加，一班燃氣佬今日表現都好突出！新奧能源

（０２６８８）就被野村維持佢買入評級，「他屐」價都係９３蚊，結果收工袋８８銀，高咗２

巴仙，順便創上市新高見９２﹒３５銀。鄰居中國燃氣（００３８４）就跟勢彈起近３巴仙，報

３４﹒８５銀。



＊瑞聲好黑仔一度失紅底，小米碌落山慘失廿蚊關＊



唔少手機設備股佬今年唔少時間都相當運滯，做蘋果生意嘅瑞聲（０２０１８）再次被里昂

唱衰，「他屐」睇１００蚊。唔止里昂，野村都踩多一腳，調低瑞聲全年銷售預測６個百分點同

純利增長１３個百分點，主要由於「唉瘋」聲學及觸控產品競爭加劇，「他屐」由１４１蚊下調

至１１８蚊，評級降到去中性。兩間大行同時發功，瑞聲朝早即刻守唔住紅底，全日最低見

９８﹒６銀，創一年新低，尾市勉強上返百元關，報１００蚊。其他街坊同樣被缸友掟貨，舜宇

（０２３８２）逆市插咗近３巴仙，報１３６蚊，全日一直喺所有藍戰士入面墊底。

香江同神州前日就北水可唔可以買同股唔同權股份暫時傾得掂數，小米（０１８１０）即時

彈高至２２﹒２銀兼破埋頂，但就同時有唔少缸友食胡散水，噚日急插近７巴仙後，今日再碌低

１巴仙，報１９﹒８８銀。中興（００７６３）獲花旗國放生，本周初頭兩日累升咗兩成後連跌

三日，今日跣低近４巴仙，報１４﹒６４銀，三日加埋就插咗超過１１巴仙。周末愉快，請請！



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