《真知灼見－溫灼培》特朗普反加息反強美元？

《真知灼見》美國總統特朗普昨晚（１９日）在接受美國有線電視台ＣＮＢＣ訪問時指，他

雖努力在改善美國的經濟環境，但每當經濟得到改善聯儲局便馬上加息。對於聯儲局的做法他並

不認同。不過，特朗普指仍會讓聯儲局做他們認為正確的事。另外，特朗普亦提到人民幣匯價，

指擔心人民幣匯價會如石頭般急速下跌，而相對的強美元將會使美國處於不利環境。受到特朗普

上述的一番講話影響，昨晚美元強勢明顯收斂。當中日圓匯價的升幅最為明顯，一度重上靠近１

１２兌１美元水平。不過，市場普遍認同聯儲局的貨幣政策。認為在面對２﹒９％高企年通脹率

，聯儲局有必須維持其「循序漸進」加息方向以確保日後經濟能穩步成長。按美元利率期貨價格

變化顯示，現市場估聯儲局９月２６日加息機會近八成，顯示加息機會仍然高。



＊周末兩大事項影響匯市＊



本周末有兩件事項發生值得大家關注。首先，Ｇ２０財長及中央銀行行長將雲集阿根廷

的布宜諾斯艾利斯開會。提防會上美國或拉攏日本及歐盟在貿易上對付中國。但當然，由於美國

與歐盟就鋼鋁關稅問題正互徵關稅，看美國如何在此情況下能成功拉攏歐盟。另外，記憶於本月

６日美國正式對中國總值３４０億美元的進口貨物徵２５％關稅，而據特朗普政府所指，餘下的

１６０億美元總貨值（即合共５００億美元），將於兩周後執行關稅的徵收。數數日子現在已是

兩周後，看特朗普會否於本周末有所宣布，及看其後中國的取態。

由於市場普遍預期美國加息步伐將持續，加上貿易戰可吸引資金回流美元避險，美元後向

或可看高一線，唯提防短線技術上美元或需作調整後才再走強。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

