《股市一周》人幣跌勢未止，港股本周挫３００點日均成交減逾一成



《經濟通通訊社２０日專訊》中美仍未就兩國貿易爭端進行談判，市場對貿易戰影響中國經

濟表現持續存有憂慮，加上聯儲局發表對美國經濟感樂觀言論，令美元強勢反彈，人民幣本周陷

入弱勢，從而拖累中港股市表現，港股本周挫３００點。

中國於本周一（１６日）公布第二季國內生產總值（ＧＤＰ），增長放緩至６﹒７％，上半

年則增長６﹒８％，拖累港股一度倒跌１９８點，但友邦（０１２９９）尾段跑出，港股倒升

１４點，但成交僅７００﹒６２億元，為２０１７年７月７日以來新低。

中歐峰會於本周二（１７日）在北京落幕，但雙方並無就貿易開放達成協議，亦沒有就「聯

歐抗美」達成共識，人民幣跌勢開始加劇，內銀股受壓，騰訊（００７００）再遭大行唱淡，舜

宇（０２３８２）突遭沽空機構ＧＭＴ質疑財務造假，港股全日急挫３５２點，失守１０天線（

２８３７６點）。



＊內銀股午後拗腰反彈，港股二萬八失而復得＊



港交所（００３８８）於本周三（１８日）宣布與滬深交易所，就同股不同權股份納入港股

通名單達成共識，小米（０１８１０）該日即高見２２﹒２元破頂，但人民幣繼續走低，重磅股

表現牛皮，港股全日跌６４點。

港股昨日（１９日）隨外圍高開１３３點，升幅一度擴至２１２點，但滬指受壓，港股尾市

由升轉跌，全日挫１０６點。

美國總統特朗普批評聯儲局加息政策減弱生產力及競爭力，美金升勢一度減弱，但人民幣今

早再次急跌，在岸人民幣（ＣＮＹ）及離岸人民幣（ＣＮＨ）雙雙失守６﹒８關，港股早段最多

急挫２６５點，低見２７７４５，創去年１０月初以來新低。不過，中午傳出資管新規細則即將

出台，或允許銀行自主整改，午後一眾內銀ＡＨ股拗腰反彈，在岸離岸人民幣齊齊收復６﹒８關

，滬指最終反彈２％或５６點收復二千八關，報２８２９點，港股升幅亦持續擴大，全日漲

２１３點或０﹒７６％，報２８２２４點。

總結全星期，港股累跌３００點或１﹒０６％，盤中在２７７４５至２８６９９之間波動。

國指全周微跌６３點或０﹒５９％，收１０６８２點。



＊瑞聲遭唱淡一度失紅底，煤氣連續三日破頂＊



手機設備股本周領跌藍籌，沽空機構ＧＭＴ Ｒｅｓｅａｒｃｈ發出一條推文，指對舜宇財

報的部分內容表示擔憂，並認為舜宇過份追捧，該股全周急挫１０﹒５３％，報１３６元，為本

周跌幅最大藍籌。瑞聲（０２０１８）先後遭里昂及野村唱淡，前者將目標價降至１００元，後

者將目標價由１４１元下調至１１８元，一度失守紅底，全周挫７﹒６６％，最終險守百元關，

收報１００元。

內房股則受累人民幣表現，中海外（００６８８）本周挫７﹒９％，報２３﹒４元，為跌幅

第二大藍籌。潤電（００８３６）本周獲大摩唱好，目標價由１５﹒４９上調至１７﹒６２元，

評級由持有升至增持；同時，中信建投叫買多隻電力股，潤電全周逆市漲６﹒８７％，報

１５﹒２４元，為升幅最大藍籌。

港股波動公用股成資金避險對象，煤氣（００００３）全周升６﹒２９％，收報１６﹒２２

元，為日內最高位兼創上市新高，為升幅第二大藍籌，並連續三日破頂。



＊新保盈喜跑贏國指股，眾安八連跌挫一成半＊



新華保險（０１３３６）昨日發盈喜，料上半年多賺八成，刺激該股昨日漲逾４％，今日再

度延續昨日升勢，加上銀保監將會對保險機構開展償付能力，該股今日飆近６％，全周累計升幅

達１１％，收報３５﹒８５元，為升幅最大國指成份股。華能國際（００９０２）亦見追捧，全

周急升７﹒３２％，報６﹒０１元。

比亞迪（０１２１１）早前稱遭人冒充公司代表與英超球會阿仙奴合作，比亞迪全周挫

８﹒４％，報４４元，盤中低見４３﹒０５元，創逾一年新低，為跌幅最大國指成分股。個別內

需股顯著受壓，恆安（０１０４４）本周累挫６﹒７％，報７０﹒６元，為跌幅第二大國指成分

股。眾安在線（０６０６０）連挫八日兼八連陰，累挫１４﹒８％，本周跌幅達６﹒６％，為跌

幅第三大國指成分股。（ｔｔ）

