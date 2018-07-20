中資金融股抽高，港股拗腰彈２１３點收２８２２４，成交約千億元



《經濟通通訊社２０日專訊》受人民幣大幅波動影響，港股由「地獄又折返人間」，早段曾

一度失守二萬八，最低２７７４５創出逾九個月低位，內房股跌幅慘重，午後人民幣價反彈，帶

動Ａ股上揚，港股跟升下二萬八失而復得。港股最終收報２８２２４點，升２１３點或

０﹒７６％，成交額１００３億元增加近三成。

國企指數收報１０６６２點，升１３９點或１﹒３２％；滬指收報２８２９點，大升５６點

或２﹒０５％；深證收報９２５１點，漲１０２點或１﹒１２％。滬深兩市成交約３２２１億元

人民幣。

港股大幅反彈，但重磅股未見太大反應。匯控（００００５）收報７３﹒２元，無升跌；友

邦（０１２９９）收報６７﹒７５元，升０﹒３％；騰訊（００７００）收報３７６﹒６元，升

０﹒２７％；港交所（００３８８）收報２３４﹒２元，升０﹒７７％。



＊人幣反彈內銀內險漲，三桶油獲花旗加持股價向好＊



人民幣午後反彈，加上內地有傳新規出台，允許銀行自主整改，公墓產品可投資一部分非標

準化產品，內銀股全面上揚，建行（００９３９）收報６﹒８６元，彈２﹒３９％；工行

（０１３９８）收５﹒５６元升２﹒７７％；交行（０３３２８）報５﹒４７元漲０﹒９２％；

中行（０３９８８）收報３﹒６１元升１﹒４％；招行（０３９６８）急升４﹒１６％收

２８﹒８元。

市傳銀保監已下發通知，將會對保險機構開展償付能力、風險管理能力、公司治理、資產負

債管理能力等評估，內險股向好。新華保險（０１３３６）收報３５﹒８５元，升５﹒６％；平

保（０２３１８）收報７１﹒５５元；，升１﹒６３％，國壽（０２６２８）收報１９﹒９８元

，升１﹒２２％。

內房股全日大幅波動，中海外（００６８８）收跌１﹒０６％報２３﹒４元，曾見２２﹒８

元逾５２周新低；華潤置地（０１１０９）收跌０﹒７５％報２６﹒６５元；碧桂園

（０２００７）升２﹒７６％報１２﹒６６元，一度低見１１﹒６４元；融創（０１９１８）無

升跌報２４﹒２元，盤中但見２２﹒６０元。

另外，花旗唱好「三桶油」，刺激股價急升，中海油（００８８３）收報報１２﹒３４元，

升０﹒３３％；中石油（００８５７）收報５﹒６４元，升２﹒１７％；中石化（００３８６）

收報７﹒１５元漲１﹒７１％。

部分個股大漲，佰悅（０８５４５）昨日急瀉兩成七後，今日反彈升逾七成，全日收報

０﹒５元，升７２﹒４１％；光啟科學（００４３９）湧現大成交升逾三成，全日收報０﹒９元

，彈３２﹒３５％。



＊手機零件股未能隨市反彈，領展煤氣獲資金追捧＊



手機零件股仍未能隨市反彈，繼續積弱，瑞聲科技（０２０１８）遭里昂月內二次唱淡，下

調評級為「跑輸大市」，股價跌近跌１﹒５７％，報１００元；；藍籌股舜宇（０２３８２）同

遭沽壓，逆市走低２﹒９３％，報１３６元。同業高偉電子（０１４１５）及比亞迪電子

（００２８５）分別下跌０﹒６２％和２﹒７５％，各收１﹒６元及９﹒９元。

避險收息股及公用股則受捧，領展（００８２３）獲交銀維持買入，目標價７７﹒７元不變

，帶動股價全日收升２﹒０４％，報７５﹒２元。煤氣（００００３）亦連續第三日破頂，以接

近全日高位收市，升２﹒６６％，報１６﹒２２元。

龍頭車股華晨中國（０１１１４）今繼續受壓，跌３﹒１２％收１１﹒１６元，連挫三天兼

三連陰。建銀國際唱淡長城（０２３３３）兼下調其評級至「中性」，但其後買盤增加，最後跌



