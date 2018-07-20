《品中資－羅國森》不做歌禮的「白老鼠」

《品中資》首隻「同股不同權」的新股小米（０１８１０）－Ｗ，雖然生不逢時，遇正中美

貿易戰升溫，但由於該公司最後以招股價下限的１７元定價，所以，上市後只有短暫時間跌穿招

股價。

上市翌日，小米已經發力，最高曾升破招股價上限的２２元，昨日（１９日）有回吐，收報

２０﹒１元。換句話說，認購小米的投資者，只是捱了一日價，絕大部分時間都是賺錢的。以此

作為標準，小米的上市算是成功了！

小米之後，另一隻可能更「刺激」的新股又準備登場了，那就是首隻「未有收入」的生物科

技公司歌禮製藥（０１６７２）－Ｂ（下稱歌禮）今日（２０日）正式招股。

小米對小投資者來說，其實跟一般公司無異，她只是在股權架構上跟其他公司有分別，但老

實說，小投資者何曾有機會投票？小投資者重視的，就是公司是否賺錢。事實上，小米本身已經

有龐大的營業額，甚至有實際的盈利，所以，投資小米的風險不是太大，即使所謂大，也不過是

估值高低的問題。

但這隻從事抗病毒藥物開發的歌禮則不同，她的歷史很短，所有產品都在研發階段，莫講盈

利，就算營業額，都只是「人為」地有一些，投資者根本無從為這些公司估值，所以，我所指的

「刺激」，就在於此。



＊投資者更愛生物科技？＊



說到這裏，我要先交代一下。港交所過去２０多年最重大的一次上市規則改革，除了批准有

特別投票權架構（簡稱同股不同權）的公司申請上市外，還有另一重大放?，那就是，容許未有

收入的生物科技公司申請上市。

根據港交所的資料，在他們諮詢市場的時候，贊成容許未有收入的生物科技公司上市的人數

，比贊成容許「同股不同權」公司上市的人數為多。前者的百分比是９６％，後者只有８４％。

換句話說，市場似乎更期待一些未有收入的生物科技公司上市。所謂生物科技，一般是指利

用生物細胞，生物程序等來製造產品，而最普遍就是醫藥製品。

但為了保障投資者，港交所也特意加強對這類公司的監管，當中包括：公司產品必須受主要

監管機構規管，包括美國食品和藥物管理局、中國國家食品藥品監督管理總局、歐洲藥品管理局

（其他監管機構個別考慮），以及通過概念開發流程，例如已通過第一階段臨床試驗，主管當局

不反對進入第二階段（或其後階段）臨床試驗；並須進行了人體測試。另外，就是要有最少一名

資深投資者作出相當數額的投資。

另外，港交所還有一些額外的要求，詳情見附表。



額外的上市規定及股東保障措施

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市值 ＊至少１５億港元

業績紀錄 ＊上市前最少兩個會計年度一直從事現有業務

＊管理層大致相同

營運資金 ＊至少維持１２個月開支的１２５％，包括上市集資的金額

＊開支指一般、行政、營運及研發開支

基石投資者的限制 ＊釐定公司於上市時或六個月禁售期內是否符合公眾持股量

的最低要求時，基石投資者的持股不計算在內

＊現有的投資者可參與首次公開招股，而釐定公司是否符合

公眾持股量最低要求時，他們在首次公開招股中認購的股

份將不計算在內

管理風險的特別措施 ＊主營業務的根本變動必須得到港交所同意

＊較短的除牌流程（須在１２個月內重新遵守有關規定）

＊在股份名稱結尾加上股份標記「Ｂ」

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資料來源：港交所



＊要識別Ｗ和Ｂ公司＊



有留意上面我寫歌禮的上市編號的話，就會看到這個Ｂ字。為了讓投資者容易識別，同股不

同權的公司，在股票編號旁要加上Ｗ的英文字，我估計這是Ｗｅｉｇｈｔｅｄ Ｖｏｔｉｎｇ

Ｒｉｇｈｔ（同股不同權的英文）的意思；而生物科技公司則會加Ｂ字，可能是Ｂｉｏｔｅｃｈ

的意思吧！

能夠過到港交所以上要求的公司，質素應該不太差吧。但願如此！但投資這類公司的風險，

確實比投資「同股不同權」的公司高，因為這些公司連營業額也欠奉，很多甚至處於初創階段。

這些公司研發的產品，如果能通過所有測試，成功推出市場，當然有機會賺大錢，但萬一不

通過，或者產品出現問題，那就可能要賠上所有開發費用。

歌禮專注於抗ＨＣＶ（丙型肝炎病毒）、ＨＩＶ（愛滋病）及ＨＢＶ（乙型肝炎）藥物的開

發和商業化，目前有７個產品管線，涉及抗病毒、癌症、脂肪肝三大領域。其中抗病毒藥物有５

個，包括已商業化和即將商業化的戈諾衛和拉維達韋；處於ＩＩａ期臨牀試驗的ＨＩＶ藥物。癌

症及脂肪肝藥物則分別處於臨牀Ｉ期及臨牀前。

現實上，歌禮的經營情況已經超越上市門檻，去年已有５３２０萬元（人民幣．下同），不

過，這不是真正的經營收入，而是來自合作夥伴羅氏（Ｒｏｃｈｅ）就藥物「戈諾衛」許可安排

下的分期收益以及政府補助。

今年首季更有５１０６萬收入，按年增長了２﹒８３倍；但該公司去年蝕了８６９３萬，今

年首３個月則蝕了８５﹒８萬。公司預期，未來數年的收益主要來自銷售藥物戈諾衛和拉維達韋

。



＊同業收入十分可觀＊



雖然歌禮仍未賺錢，但按照現在的招股價１２－１６元計，估值將介乎１３４億－１７９億

港元。

為甚麼一家未有正式產品的公司，估值可以高達百多億元？無他，因為它的同行都好賺錢，

包括艾伯維（ＡｂｂＶｉｅ）和吉利德（Ｇｉｌｅａｄ）這兩家藥企，他們的丙肝藥物治癒率均

達９０％或以上。其中，艾伯維２０１７年全年銷售收益達２８２億美元，吉利德去年的營業額

也有２６１億美元。

即是說，如果歌禮成功研發高治癒率的丙肝藥物，她的「錢景」也可以很亮麗。但問題是，

我們作為一般的小投資者，對於這類生物科技公司，實在是搞不清，看不懂。

我自己會很認真去看這些公司的資料，但現階段我真的不想做「白老鼠」，所以，我不會認

購歌禮（入場門檻要１﹒６萬多元，似乎也是勸戒小投資者不要輕舉妄動的安排），但不排除上

市之後，如果她們的產品真的受歡迎，我會小注買入的。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

