《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：外匯局稱維護匯市穩定

《經濟通通訊社２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



資本市場監管料更嚴更規範

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今年以來，資本市場深化改革一直在加快，上市制度改革不斷優化，退市常態化不斷推進，稽查

執法力度進一步加大，投資者保護持續加強，對外開放一直在擴大。種種跡象表明，證監會在堅

持依法全面從嚴監管原則不變的同時，正在努力打造一個融資功能完備、基礎制度紮實、市場監

管有效、投資者合法權益得到有效保護的多層次資本市場體系。



專家認為助力實體經濟發展需政策協同發力

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今年以來，中國宏觀經濟保持穩中向好，當前銀行間市場流動性整體呈寬鬆態勢。專家表示，助

力實體經濟發展仍需貨幣政策、財政政策及監管政策三方協同發力。



挖掘結構性機會 百億私募主動調倉欲「擒牛」

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中國證券報記者近日獲悉，面對上半年不盡如人意的業績，不少百億私募近期開始主動調倉，優

質中小創成為新寵。私募人士認為，經過上半年波動，Ａ股市場已處在底部區域，下半年市場大

概率會延續築底行情。在市場估值底逐漸務實基礎上，符合新經濟產業發展方向、性價比高的價

值成長股有望率先反攻。看好醫藥生物、大消費、高端製造等板塊。





《上海證券報》



上半年跨境資金流動總體穩定

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昨日，人民幣對美元中間價下調１５２點報６﹒７０６６，跌破６﹒７０關口；離岸人民幣則跌

破６﹒８０關口。外匯局１９日公布的多個數據證明，經濟基本面和政策基本面依然是決定外匯

市場運行的根本因素，２０１８年上半年中國跨境資金流動總體穩定，境內外匯市場供求基本平

衡，未來仍有條件、有能力保持總體平穩。



協調有序加強監管助力經濟穩槓桿

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中國人民銀行調查統計司司長阮健弘今日在上證報發表署名文章指出，金融機構在有序去槓桿的

同時，資金運用更加向貸款和債券傾斜，這種貨幣派生渠道的變化，有利於縮短實體經濟融資鏈

條，降低實體經濟融資成本，提高金融服務實體經濟效率。



中國公司上榜數量穩增折射供給側改革顯效

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《財富》（Ｆｏｒｔｕｎｅ）雜誌１９日晚間全球同步發布了２０１８年世界５００強公司名單

，中國公司上榜數量連續第１５年增長，從去年的１１５家增至今年的１２０家，美國以１２６

家仍居第一，日本５２家位列第三。





《證券時報》



外匯局：維護匯市穩定 保障外儲安全

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國家外匯局國際收支司司長王春英表示，總體來看，上半年中國外匯供求基本平衡，企業購匯意

願總體下降，外匯融資情況更趨平穩；結匯率有所上升，市場主體持匯意願總體下降。但中國的

跨境資金流動形勢保持相對穩定的格局。



「寬貨幣＋寬信用」組合拳護航民企修復融資環境

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近日來自央行和銀保監會的消息讓市場為之一振：一方面，有報道稱，央行將對有一級交易商資

質的銀行，額外給予ＭＬＦ（中期借貸便利）資金，用於支持信貸投放和信用債投資，尤其是對

於投資ＡＡ＋以下評級信用債的銀行，按１：２給予ＭＬＦ資金，以鼓勵銀行增配低評級信用債

；另一方面，銀保監會召集多家銀行開會，要求加大信貸投放力度，帶動小微企業貸款實際利率

明顯下降。



強監管政策發酵 引致社融增量下降

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近期公布的６月社會融資增量數據再度不及預期，究其原因，仍是強監管政策下影子銀行的持續

收縮。市場有聲音認為，近兩個月社融增量的下滑，主要原因在於資管新規落地後對社融所產生

的負面影響，但受訪的專家表示，影響社融下降的因素是多方面的，除了資管新規外，前期一系

列旨在收縮影子銀行業務的強監管措施也是影響社融增量不及預期的因素。（ｋｌ）

