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20/07/2018 09:08

【聚焦人幣】特朗普稱強勢美元不利美國，離岸人幣跌幅迅速收窄

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普打破傳統批評聯儲局，對聯儲局加息的決定不
滿，憂慮加息會對美國經濟及競爭力產生影響，並稱「強勢美元讓我們處於劣勢」。特朗普言論
拖累美元走低，離岸人民幣跌幅收窄，一度倒升逾３００點子。
　　離岸人民幣（ＣＮＨ）上日（１９日）下午六時前已跌穿６﹒８關口，晚上最低見過６﹒８
０８２，較前一個交易日暴瀉６２６點子，由日內高位剛則滑落７０５點子。不過，在特朗普言
論後，離岸人民幣跌幅顯著收窄，半小時內由６﹒８水平，回升至６﹒７６，最高觸及６﹒７６
４１，回升３７７點子，其後再回落至６﹒７９，最終收報６﹒７９１５，跌４５９點子，目前
在６﹒７８區間波動。
　　至於在岸人民幣（ＣＮＹ）方面，上日官方收盤價報６﹒７７３４，跌５８９點子，創逾一
年新低，最終在晚上１１時３０分收市則報６﹒７７４０，較前一個交易日夜盤跌５４５點子。
　　據《證券時報》引述市場分析人士認為，目前人民幣對美元匯率即期走勢是市場的自發行為
，但不排除若人民幣匯率走勢繼續惡化，例如一旦突破７等關鍵整數關口，貨幣當局會通過重啟
逆周期因子等措施予以干預，避免貶值預期的繼續惡化。
　　不過，摩根士丹利認為，美匯指數未來幾個星期內走弱，人民幣匯率或會回升。（ｋｌ）

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