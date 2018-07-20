【聚焦人幣】人民幣隨股市反彈，在岸價接近倒升，離岸收復６﹒８

《經濟通通訊社２０日專訊》在岸及離岸人民幣隨股市反彈，在岸人民幣重回６﹒７７水平

，目前報６﹒７７５５，較上日官方收盤價僅差２１點子，若與收市價比較，則倒升４１點子。

離岸人民幣方面，目前亦收復６﹒８關口，在６﹒７９水平徘徊，由日內低位反彈近４００

點子。（ｋｌ）

