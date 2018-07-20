《神州縱橫－凌昆》中美貿戰進全面惡化階段

《神州縱橫》中美貿戰深化發展，美國一如特朗普早前承諾，若中國報復再推２０００億美

元關稅清單，當中包括高科產品和衣服家電等多種日用消費品。這成了自１９３０年以來最嚴重

的貿易戰，令許多輪視中美開戰的評論都跌了眼鏡。對當前的嚴峻形勢及其影響必須認真了解：

中美關係料將進全面惡化新階段。



＊中國行動與輿論反擊並行＊



貿戰涉及規模愈來愈大，遠則千億級數，且情況將嚴重惡化。中國已明言報復２０００億清

單而特朗普揚言如是將再出２０００億或更多，累計清單將逾５０００億。這便全數涵蓋中美貿

易，而中國為報復必須超出關稅手段及貿易範圍，故將引發全面的經濟戰而非單是貨物貿易戰。

到今天仍有人幻想「有彎轉」，實際上中美決戰到底的心態已甚明顯。美國財長提出為兩國重啟

談判中方須調整貿易結構，但所指何事並不清楚。中國商務部副部長王受文在記招會則提出兩條

件：不能被槍指著腦袋談判和美方要有信譽。前者所指美國先要取消關稅清單，此事美國近期內

料難接受；後者十分虛渺，美國如何在失信後重獲中方信心？與此同時，中方還開足宣傳機器音

量，全面及大力反擊美國，看來輿論戰已鋪開。除了製造許多新名詞如「貿易恐怖主義」，「貿

易霸凌」等來批判美國外，還詳細反駁了美國以貿易逆差來量度貿易失衡，和指中國進行經濟侵

略等觀點，有系統地對美國作理論還擊以凸顯反擊行動的合理性。這也清楚表明中國已從過往的

對美忍讓策略改為不惜硬碰硬，已明白中美間的地緣決戰難免。



＊中國要有「三板斧」應變＊



尤為值得注意者是中方對貿易戰帶來的影響所作的論述，包括：（一）「三害」論：美國破

壞全球產業鏈、經貿秩序、經濟復甦。（二）「四陷阱」論：帶來冷戰、衰退、反契約及不確定

等四陷阱而即四困局。（三）「五損論」：美方行動如禁制對華科技出口、限制跨境電商、擱置

雙邊投資協議談判，美國不參與「一帶一路」項目和不展開中美自貿談判等，每項都可導致千億

級別的雙輸損失。總之，美國啟動戰端將給世界及兩國帶來直接間接的多重損失。對此中國必須

有「三板斧」應變策略：（一）對美除作經貿報復外要為冷戰做好準備，美國既行孤立主義便可

趁勢孤立它，與之經貿「脫勾」。（二）充分預計及部署應對全球性經濟衰退及金融危機、產業

鏈及經貿秩序崩壞的衝擊。（三）把握巨變機遇收獲「貿戰紅利」，發揮龍頭引領作用，趁機主

導世界產能布局重組、經貿秩序重整，經濟治理體制重塑等，從而全面強化中國的話語權，證明

世界在沒有美國下仍可發展，且發展得更好。《資深評論員 凌昆》

