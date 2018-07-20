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即市新聞

20/07/2018 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收跌６１點報６﹒７７９５，人行維穩６﹒８

　　《經濟通通訊社２０日專訊》正當市場猜測「央媽棄守６﹒７」後，下一個底線在哪之際，
今日在岸離岸的人民幣表現，似乎給出了答案。
　　人民幣中間價今日暴瀉逾６０５點，較上個交易日大貶６０５點子，創２０１５年８月１３
日以來最大跌幅（當日大跌７０４點），亦即「８１１匯改」以來的最大跌幅。
　　中間價暴瀉，令在岸及離岸人民幣早段亦分別跌穿６﹒８１及６﹒８３關口，雙雙創逾一年
低，但午後卻齊齊收復６﹒８關口。據外電引述交易員指，在岸人民幣觸及６﹒８１後，大行在
離岸及在岸市場均出手提供美元流動性，抑制市場購匯情緒，穩定人民幣匯價。
　　在岸人民幣（ＣＮＹ）今早跟隨中間價大幅低開，貶２１６點子，報６﹒７９５０，開市不
久後已跌穿６﹒８１關口，低見６﹒８１２８，跌近４００點子，午後一度重上６﹒７６關口，
最多倒升６４點子，收盤報６﹒７７９５，較上日（１９日）官方收盤價跌６１點子，再創逾一
年新低。
　　離岸人民幣（ＣＮＨ）繼上日跌穿６﹒８關口後，今早在中間價公布後再度跌穿，其後一度
跌穿６﹒８３關口，跌逾４００點子，午後收復６﹒８，目前在６﹒７９水平上落。
　　
＊６﹒８或已見底＊

　　多間大行普遍認為６﹒８已是目前人民幣貶值的底線，如果人民幣匯率進一步下跌，相信人
行會出手干預。
　　美銀美林表示，６﹒８的目標已達到，不願意再押注人民幣下跌，料人行會干預。因為如果
不進行干預，內地或會面臨資本持續外流、人民幣加速貶值的風險，反而適得其反。
　　野村亦認為，目前人民幣匯率已跌至接近人行接受的水平。隨著金融環境進一步變壞，市場
壓力惡化，相信人行會推出寬鬆措施刺激經濟。（ｋｌ）

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