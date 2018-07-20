【債務風險】上交所地方債發行突破七千億，積極推動交易機制完善

《經濟通通訊社２０日專訊》據《證券日報網》報道，隨著安徽省２６９﹒５７５億元人民

幣政府債券成功通過財政部上交所政府債券發行系統公開招標發行，今年上交所地方債累計發行

規模已經突破７０００億元人民幣。

上交所地方債市場規模不斷攀升，在發行常態化的基礎上，正積極推動地方債交易機制完善

與地方債產品創新，提升二級市場的流動性，有助於不斷提升地方債的投資價值與配置價值，促

進地方債市場健康發展。（ｂｉ）

