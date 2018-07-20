《精心傑作－溫傑》港股走勢仍偏弱，半新股留意中國同輻

《精心傑作》本周市場消息面相對較為平靜，內地公布第二季度ＧＤＰ增長６﹒７％，上半

年則為６﹒８％，符合市場預期。外圍方面，美股本周前段時間造好，道瓊斯指數連升３日，納

斯達克指數更再創新高。惟中港股市本周依然呈現弱勢，恆指跌近２８０００點邊緣尋求支持，

上證指數本周亦再次跌穿２８００點。

部分公用類別股份本周仍受追捧，中電（００００２）、中華煤氣（００００３）周內再度

破頂；內房板塊則走勢較弱，市場憂慮內地加強房地產，以及內地企業出現債務違約數目有所增

加，融創中國（０１９１８）、恆大地產（０３３３３）首四個交易日累計跌超過半成。另外，

藍籌股舜宇光學（０２３８２）受到沽空機構狙擊，雖然公司發布澄清公告，惟股價仍出現較大

跌幅。

恆指如前期所料於２８０００點至２９０００點區間發展，並逐步回落考驗２８０００點支

持力度。技術走勢上，指數受到多重均線壓力之下，趨勢並不樂觀。加上中美貿易戰方面未見何

談跡象，雙方態度強硬，料影響仍將持續。近期新股上市眾多，近８個交易日已有超２０新股掛

牌。芸芸之中，不少具實力的新股被同期上市、備受觸目的小米（０１８１０）光芒掩蓋。為此

，我們抽絲剝繭，為投資者介紹中國同輻（０１７６３）。



＊中國同輻：核藥王者，行業地位具壟斷性＊



作為內地同位素及輻照技術應用領域的領軍企業，我們先看中國同輻業務構成：（１）顯像

診斷及治療用放射性藥品；（２）放射源產品；（３）輻照及（４）其他。其中，顯像診斷及治

療用放射性藥品於過去三年分別佔集團總體收益８２％、８３％及８４％；毛利率達７４％、

７６％及７６％。既然顯像診斷及治療用放射性藥品佔據如此重要地位，我們再看集團在這領域

的行業地位。根據招股資料，中國顯像診斷及治療用放射性藥品市場份額中，排名首位為

４０﹒４％，後續三位分別佔據２１﹒６％、１０﹒５％及８﹒７％。而這首位正正是中國同輻

，其份額約為後續三者之和，而此四者合共佔據超八成分額，可見其行業壟斷性。

內地同位素醫療應用市場過去５年的複合增長率為１２﹒１％，料未來５年加速至

１９﹒４％，未來中國同輻在這個不斷擴大的市場前景如何，我們再從其細分產品分析。集團顯

像診斷及治療用放射性藥品，主要包括碘密封耔源在內六大產品，除了碘密封耔源外，其他五大

產品的市場份額為９７％、９８％、８４％、７２％及１００％，均處絕對領先地位。須知放射

性藥品在內地受高度規管，准入資格嚴苛，對放射性污染防控技術壁壘極高。這對於本身已在行

業中處於主導地位的中國同輻而言，就是優勢所在。美中不足是，碘密封耔源作為６大產品中最

具闊度的市場，集團市佔僅排名第三，佔據２１﹒４％。雖然份額不小，惟對其總體市場地位而

言，相對顯得遜色。

估值上，現時核藥市場份額排名第二的東誠藥業，其市值為７９億元人民幣，剔除非核藥部

分後對應市場比例份額的中國同輻市值參考為６９億港元，約為每股２１﹒５元，目前估值較為

合理，如股價處於２０元以下可作留意，目標２３元，止蝕１８元。

《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

