《日入而息》人幣曾創匯改後新低，港股跌至逾九個月低位後拗腰彈

《今天重點》﹡地政總署表示粉嶺安樂村安全街工業地共收７份標書

﹡人幣中間價急插６０５點子七連跌，報６﹒７６７１；人民幣隨股市反彈，

在岸價接近倒升，離岸收復６﹒８；美銀美林表示６﹒８目標已達，料人行

會出手干預；人幣即期收跌６１點報６﹒７７９５，人行維穩６﹒８



《即日市況》﹡中資金融股抽高，港股拗腰彈２１３點收２８２２４，成交約千億元



《深滬股市》﹡滬綜指報復式反彈放量收升２％，金融股暴力救市



《美元匯價》﹡美元短線仍反覆，惟可續看好；歐元最新報１﹒１６４３╱４７，日圓最新

報１１２﹒４１╱４４



《公司業績》﹡大眾金融（００６２６）中期多賺９﹒５％，股息５仙

﹡紫金礦業（０２８９９）上半年淨利潤升６７﹒６％



《公司資訊》﹡３香港已完成港珠澳大橋香港段４﹒５Ｇ網絡覆蓋，月費將不會下調

﹡中生製藥（０１１７７）新型淋巴瘤抗癌藥獲中國藥監局註冊批件

﹡中國錢包（００８０２）料下半年推出加密貨幣支付平台「首都支付」

﹡湯文亮外甥創辦物業投資公司正八集團申請主板上市

﹡金朝陽（００８７８）售北角工地連物業，套現４﹒６８億

﹡易居（０２０４８）調控有助釋放市場存量，內房銷售「穩中有升」

﹡匯控（００００５）再回購２２９萬股，涉資近１６４９萬英鎊

﹡新維國際（０８０８６）擬斥不逾３﹒２億收購國內酒品分銷商「也買酒」

﹡膳源控股（０１６３２）恢復公眾持股量

﹡權智國際（００６０１）股份簡稱下周三起改「稀鎂科技」

﹡萬華媒體（００４２６）全資公司出售北京萬華廣告及北京潤誠科技

﹡京東方精電（００７１０）訂立車用液晶顯示模組及車載智能交互研發平台

投資協議

﹡上市委員會批評上置集團（０１２０７）及前主席違反《上市規則》

﹡孫正義稱平安好醫生（０１８３３）ＡＩ醫療科技為全球最先進

﹡中電（００００２）設立合資公司發展中國新能源及智慧城市技術應用

﹡芯智（０２１６６）成立合資，在東南亞提供電子元器件貿易服務



《國企紅籌》﹡平保（０２３１８）名列《財富》世界５００強第２９位，居全球金融企業

第５位

﹡德商行與工行簽「一帶一路」合作備忘，料未來年業務量５０億美元

﹡中移動（００９４１）上月４Ｇ上客量加快達５００﹒６萬戶

﹡中電信（００７２８）朱敏委任為執行副總裁及財務總監等職務

﹡交銀康聯資產管理公司籌建正式獲批

﹡中國鐵建（０１１８６）董事長及執董孟鳳朝辭任

﹡中遠海運港口（０１１９９）獲達飛海運入股澤布呂赫碼頭股權



《神州民企》﹡天倫燃氣（０１６００）獲河南省７個鄉鎮管道燃氣獨家特許經營權

﹡卡森（００４９６）２４００萬美元購柬埔寨地皮建造紙廠

﹡雅居樂（０３３８３）增發４億美元８﹒５％優先票據；雅居樂附屬同意向

合營公司出資開發體育休閒特色小鎮

﹡萬科（０２２０２）鉅盛華、前海人壽已合計減持Ａ股佔總股本５％

﹡藍港互動（０８２６７）向主席執董購區塊鏈媒體平台業務股權

﹡復星醫藥（０２１９６）實體瘤治療新藥獲臨床試驗批准

﹡銘源醫療（００２３３）辦公室遭廉署搜查，續停牌

﹡花樣年（０１７７７）林錦堂已辭任首席財務官

﹡明發集團（００８４６）上半年合同銷售升５７％至９６億元人民幣



《中國要聞》﹡中行發布粵港澳大灣區綜合金融服務方案，提供三大產品

﹡內蒙古再調整住房公積金貸款政策，以防貸款風險

﹡北京推人才住房新政，非京籍優秀人才可購自住商品房

﹡中國老年人口２０２５年料達３億，佔總人口五分之一

﹡中國建築中標全球最大量子信息實驗室項目，涉１２億

﹡廣州出台２０１８年至２０２０年新能源車補貼政策

﹡廣東南沙法院表示微信支付寶記錄可作互聯網電子證據

﹡人行表示６月債券市場共發行各類債券４﹒１萬億元；人行今暫停逆回購，

全周淨投放５４００億元創半年高；人行阮健弘稱協調有序加強監管，助力

經濟穩槓桿；人行媒體表示寬貨幣難解緊信用，財政部發力餘地較大；人行

表示上半年貸款餘額增１３％，個人住房貸增速放緩；在重慶市、浙江省開

展金融標準創新建設試點

﹡ＦＦ聯合創辦人聶天心傳已離職，曾是賈躍亭愛將

﹡中債登預計下半年ＧＤＰ增６﹒５％，全年增６﹒６％

﹡農行表示圍繞金融科技創新，啟動零售業務戰略轉型

﹡上交所地方債發行突破７０００億，積極推動交易機制完善

﹡中弘違約債務４４億，安吉項目列入法院被執行人名單

﹡中債登表示政策要有非常規預案，避免走大水漫灌老路

﹡阿里宣布戰略投資蘇寧體育，打造體育內容矩陣

﹡凱瑞德董事長涉操縱證券市場遭公安部門監視居住

﹡中證監表示立案調查信披違法案件３９件，同比增５０％；對３宗信批違法

案行政處罰，涉盛達集團等

﹡專家指去槓桿背景下，併購成為房企拿地的主要渠道

﹡戴德梁行表示資產證券化將成為房企的主要退出渠道之一

﹡大連電瓷大股東所有持股被凍結，惟稱現金流穩健

﹡發改委表示深化中阿在能源上下游全產業鏈等領域合作

﹡中國和阿聯酋簽電子商務合作諒解備忘，開展聯合研究

﹡銀行理財新規徵意見，公募理財產品購買門檻降至一萬



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報１０９３２﹒１１點，連升兩周



《其他消息》﹡劉鳴煒稱取締民族黨乃預期之內亦應做，談港獨無得著

﹡曾蔭權定罪上訴被駁回，獲減刑至監禁１２個月；曾蔭權中午疑因感到不適

，由法院召救護車送院治理；曾蔭權上訴失敗僅獲減刑，其妻庭外指對判決

心痛

﹡證監會表示去年香港資產及財富管理業務資產總值達２４﹒３萬億元

﹡報道指市建局下周二討論紅磡首置盤

﹡新公屋疑現鉛水，陳帆指獲編葵翠邨的市民若擔心可選擇排其他屋邨

﹡柯清輝稱虛擬銀行未來發展空間很大，料金管局將放寬合規要求

﹡民陣明日遊行抗議政府禁民族黨運作影響結社自由

﹡終審法院非常任法官苗禮治任期延續３年至２０２１年

﹡曾鈺成稱民族黨有綱領和計劃，禁止其運作非以言入罪

﹡首公布落標價官地今截標，粉嶺工業地估值達７﹒５億

﹡長實遠展等４家發展商新簽一手住宅物業銷售約章

﹡深股通額度全日用１７﹒１２億；滬股通額度全日用６﹒０６億

﹡中原ＣＣＬ面對新房策按周微跌，惟港島樓價續創新高；中原十大屋苑周末

睇樓量再降１﹒８％，連跌三周

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