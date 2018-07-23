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23/07/2018 08:02

《日出而作》融創藥明康寧盈喜，特朗普威脅所有中國進口品加徵稅

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　２５０５８．１２　跌　　　６．３８點╱０．０３％
　　　　　　　　標普５００　　　　　　２８０１．８３　跌　　　２．６６點╱０．０９％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　７８２０．２０　跌　　　５．１０點╱０．０７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　　７６７８．７９　跌　　　５．１８點╱０．０７％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　１２５６１．４２　跌　１２４．８７點╱０．９８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　　５３９８．３２　跌　　１８．７５點╱０．３５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．０３，歐元兌美元１．１７４３

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