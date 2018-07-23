《日出而作》融創藥明康寧盈喜，特朗普威脅所有中國進口品加徵稅

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５０５８．１２ 跌 ６．３８點╱０．０３％
標普５００ ２８０１．８３ 跌 ２．６６點╱０．０９％
納斯達克 ７８２０．２０ 跌 ５．１０點╱０．０７％
倫敦富時１００ ７６７８．７９ 跌 ５．１８點╱０．０７％
法蘭克福ＤＡＸ １２５６１．４２ 跌 １２４．８７點╱０．９８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３９８．３２ 跌 １８．７５點╱０．３５％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．０３，歐元兌美元１．１７４３
23/07/2018 08:02
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《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５０５８．１２ 跌 ６．３８點╱０．０３％
標普５００ ２８０１．８３ 跌 ２．６６點╱０．０９％
納斯達克 ７８２０．２０ 跌 ５．１０點╱０．０７％
倫敦富時１００ ７６７８．７９ 跌 ５．１８點╱０．０７％
法蘭克福ＤＡＸ １２５６１．４２ 跌 １２４．８７點╱０．９８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３９８．３２ 跌 １８．７５點╱０．３５％
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