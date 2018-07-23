《牛熊志選－陳其志》險失兩萬八關口，留意小米購２３０５４

《牛熊志選》恆指上周五（２０日）先跌後升，早段創近期調整新低至２７７４５點，但午

後在中資金融股的帶動下展開反彈，全周跌幅有所收窄。７月初以來，於２８０００點附近多次

觸底回升，市場對於該關口的得失比較看重，在沒有明確方向前，仍需謹慎參與弱勢震盪行情。

恆指牛熊證資金流方面，截至上周四（１９日）的過去五個交易日，恆指牛證合共錄得約

１﹒７７億元資金淨流入，而熊證則錄得約１９３０萬元資金淨流出，反映較多資金趁跌市部署

牛證好倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證倉位主要集中在收回價２７５００點至

２７８００點之間，相當約２４５０張期指合約；恆指熊證街貨則分布在收回價２８７００點至

２９１００點之間的過夜街貨相當約２４６０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅變化不大。恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅下跌０﹒１個波幅點至１６﹒６％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒１

個波幅點至１９﹒０％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅上升

０﹒６個波幅點至１５﹒０％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌０﹒８個波幅點至

１８﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至２３﹒３％；中移動

（００９４１）的引伸波幅上升１個波幅點至１６﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升

０﹒２個波幅點至１８﹒９％；國壽（０２６２８）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至

２２﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至２０﹒７％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒７個波幅點至２１﹒０％；中石油（００８５７）的引伸波

幅下跌０﹒４個波幅點至２６﹒７％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌０﹒２個波幅點至

２８﹒７％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至２２﹒２％。

個股方面，輪證資金流方面，小米連續兩周成為市場焦點，受惠於股價上市首周表現強勁，

並且上試招股時的上限定價，吸引不少資金留意相關認購證，期內錄得約８２００萬元資金淨流

入；至於產品條款方面，目前市場上較活躍的小米認購證普遍為價外條款，行使價約２４元至

２６元之間，實際槓桿約３倍左右。技術上，小米股價近日於１９﹒５元至２２元之間反覆波動

，短線或可留意１９﹒５元附近部署反彈的機會，如看好小米，可留意認購證２３０５４，行使

價２２﹒１８元，實際槓桿約３﹒６倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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