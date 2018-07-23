《一周攻略－周進略》港股仍悶局，低處未算低

《一周攻略》港股承接上半年的走勢，踏入７月後，未嘗真正擺脫過悶局。說是悶局，部分

投資者可能不同意，尤其面對年初的氣氛高漲，到如今即使不是死氣沉沉，也肯定是沒有神采可

言，就以成交而言，上周五（２０日）僅有１０００億左右，不過不失，但這水平，肯定不是大

家興奮時的反應和指標。



＊輸街外錢，減少痛楚＊



是的，過去半年，先為大市定了高位３３４８４，之後無以為繼，便走向下，一度以為２月

份的２９１２９便是底，如今看來，上周五（２０日）一度跌穿２８０００，換言之，對不少股

民而言，低處未算低，似乎是目前的走勢的最佳描述。

無論如何，姑且撇開外圍市場變化，以及內地各種政策因素，單憑港股的韻律看，不難發現

如今肯定是走低的概率較高。可不是嗎？目前假如尚有一點期待，只因去年至今的獲利，如今正

在消耗的，是去年在桌上賺回來的街外錢，才可勉強減少一點痛楚。



＊愈不止蝕，愈需止蝕＊



依此推論，細心一想，去年初，其實大家亦不真的有很大期待，一直以上落市觀之，大型上

落亦上落也，只是正式升破２５０００，才有較明顯的改觀，投資者相繼的認為牛市來臨云云，

一直加注，換言之，當中過程，在別人的錢入場，把股價拉升後，大家都有財富效應，足夠消耗

至今。當然，究竟這種財富效應，或賺錢的比例如何，端視入場位置，以至具體買入的是什麼貨

色了。

如此一來，只要大市反覆走低，看來把獲利回吐到七七八八後，消耗戰便要來得更深入，就

是把本錢也押上去的，早陣子不止蝕的，如今更不想止蝕，但愈不想止蝕，便會愈陷愈深，結果

動彈不得，到真的重回舊地２５０００，便人人想沽而沽不得。



＊人棄我取，知易行難＊



可能說得誇張了，因為不少人是趁低吸納，而並非追隨趨勢而加注，不是追漲殺跌之徒。然

而，價值投資，人棄我取，知易行難，人人都明白，如果比現在的價碼便宜，但大趨勢未變，買

進而持有，簡單而方便；然而，沒有特別原因，何來便宜給你，為什麼一開始要跌一跌讓你上車

讓你進場？

當然，股市不純粹是零和博奕，它有集資把企業搞起的功能，但短期而言，上述陰謀論的背

後道理，卻又不無可以思考之處。



＊特朗普之言，舒一時之跌＊



誠然，上述只是純粹看港股本身，若參考外圍和內地因素，情況更明顯一點。例如，外圍政

經形勢，不單只特朗普一人可以影響，但的確其上場意味著時代變遷，起碼有一段不明朗因素在

困擾大家，貿易戰也好，其他的新遊戲規則也好，不一而足。短期而言，其批評聯儲局加息引來

美元上升導致美方在貿易處於不利處境之言，道理上是言重，但起碼紓緩一陣子人民幣跌勢，但

應不會有根本改變，因為聯儲局有本身的作風，總統左右不得是也。至於內地，繼續在原定的政

策上，以市場效率為念，但中間過程，自然需要漸進，當然有一定的時間需要。



＊不貪是贏錢，減倉作風控＊



綜合而言，大市走低幾乎無可避免，投資者只能以減低注碼或倉位，甚至槓桿等，以作為風

險管理控制，不貪是贏錢，是永恆的道理，不是嚇人，但年內重返２５０００，並非不可能，當

然絕對本月馬上到達，但各種形勢加起來，不算特別樂觀，卻是人皆可見，只是不願馬上接受現

實而已。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

