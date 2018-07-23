《套期保值－蕭猷華》油價短期在區間上落

《套期保值》油價上周五（２０日）上升，紐約９月期油升２美仙，收報６８﹒２６；布蘭

特期油升４９美仙，收報７３﹒０７美元。美國活躍鑽油井平台上星期減少５座至８５８座，為

３月以來最大降幅；加上美國總統特朗普出口術打壓美元，支持油價回升。

不過，中美貿易戰有升溫跡象，加上俄羅斯和沙特預期下半年產量會增加，料原油供應將放

鬆。

特朗普上周出口術表示，美元匯率過強和聯儲局不應加息太多，美元短期或借勢回落，油價

或有支持。紐約期油短期在區間６７－７３美元上落。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

