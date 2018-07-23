《套期保值》油價上周五（２０日）上升，紐約９月期油升２美仙，收報６８﹒２６；布蘭
特期油升４９美仙，收報７３﹒０７美元。美國活躍鑽油井平台上星期減少５座至８５８座，為
３月以來最大降幅；加上美國總統特朗普出口術打壓美元，支持油價回升。
不過，中美貿易戰有升溫跡象，加上俄羅斯和沙特預期下半年產量會增加，料原油供應將放
鬆。
特朗普上周出口術表示，美元匯率過強和聯儲局不應加息太多，美元短期或借勢回落，油價
或有支持。紐約期油短期在區間６７－７３美元上落。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
23/07/2018 09:40
《套期保值－蕭猷華》油價短期在區間上落
《套期保值》油價上周五（２０日）上升，紐約９月期油升２美仙，收報６８﹒２６；布蘭
特期油升４９美仙，收報７３﹒０７美元。美國活躍鑽油井平台上星期減少５座至８５８座，為
３月以來最大降幅；加上美國總統特朗普出口術打壓美元，支持油價回升。
不過，中美貿易戰有升溫跡象，加上俄羅斯和沙特預期下半年產量會增加，料原油供應將放
鬆。
特朗普上周出口術表示，美元匯率過強和聯儲局不應加息太多，美元短期或借勢回落，油價
或有支持。紐約期油短期在區間６７－７３美元上落。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
|國際動態23/07/2018
脫歐協議倘告吹 英拒付分手費
|生財有道20/07/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－國泰】燃油對沖虧損盼消退 博大行重估價值
|FOCUS20/07/2018
【FOCUS】貨幣、投資戰暗啟？人幣如石下墜VS投資審查收緊
|國際動態20/07/2018
滴滴出行夥軟庫 進軍日租車市場
|FOCUS19/07/2018
【FOCUS】失守、違約、放水三部曲 中國「錢不值錢」？
|中國故事19/07/2018
【連環爆雷】內地P2P平台現爆雷潮 14天131家平台倒閉
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰