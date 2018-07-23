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23/07/2018 09:05

《選股情報－石鏡泉》期結周

　　《選股情報》今周期結，至今為止，期指是以２８３８８開，最高２９０１３，最低
２７７２０，結算水平或在２８０００附近。《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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