《專家之言－葉尚志》創年內新低後反彈，但階段性底部未可確立

《專家之言》７月２０日，港股大盤出現先跌後反彈的走勢，恆指曾創出２７７４５的年內

新低，但是市場傳出資管新規細則即將出台，或允許銀行自主整改，為刺激大盤回升的消息因素

。中資金融股普遍走高，內銀股和內險股漲幅居前，是領漲火車頭。另外，大市成交量終於回升

至１０００億元的水平，資金有初部抄進跡象，而２８５００是目前的好淡分水線，恆指要升穿

後才可望伸延反彈勢頭，但估計階段性底部位置，目前仍未可確立出現，建議仍要做好風控管理

。

恆指陰跌三日後，出現先跌後倒升的走勢，在盤中曾一度下跌２６５點低見２７７４５，創

出年內新低，但人民幣急貶後增加央行維穩的機會，加上傳出資管規定有望鬆綁，都是刺激港股

回升的消息因素。恆指收盤報２８２２４點，上升２１３點或０﹒７６％。國指收盤報１０６８

２點，上升１５９點或１﹒５２％。另外，港股主板成交金額回升至１００３億多元，資金有初

部抄進跡象，而沽空金額有１３０﹒８億元，沽空比例１３﹒０４％，連續第二日高於１３％。

至於升跌股數比例是８３１：８２１，日內漲幅超過１０％的股票有３１隻，而日內跌幅超過１

０％的股票有１０隻。



＊恆指現水平仍有潛在下跌空間＊



事實上，一些在去年支持推動港股的因素，如弱美元、港股通流量暢旺、ＭＳＣＩ納入Ａ股

、以及低息環境等等，目前都已出現了變化，港股調整去年漲幅是合理的。因此，雖然恆指已從

年內最高位３３４８４、回跌至年內最低位２７７４５，已累跌了５７３８點，但是以去年底的

收盤價２９９１９來算，年內的調整幅度才２１７３點或７﹒２６％，比對去年３６％的漲幅來

看，估計恆指現水平仍有潛在下跌調整空間。

以目前形勢來看，恆指仍處於總體下跌調整的趨勢，階段性底部估計會在２５０００至２７

５００區間內出現。短線走勢方面，恆指在周五創出新低２７７４５，但出現先跌後倒升，加上

大市成交量回升至１０００億元水平，相信資金有初部抄進的跡象，情況有利市況先企穩，而２

８５００是目前的好淡分水線，恆指要升穿後才可望伸延反彈勢頭。值得注意的是，沽空比例連

續兩日超標高於１３％，空頭見有囤積跡象，形成短線多空博奕格局，若恆指未能升穿２８５０

０來逼空，要提防盤面積弱狀態將進一步加劇。《第一上海首席策略師 葉尚志》

