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即市新聞

23/07/2018 09:22

中美貿易戰升級，惟港股高開７４點報２８２９８，國指揚３４點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國股市上周五（２２日）微跌，因美國總統特朗普針對中國
最新的關稅威脅引發貿易戰升級，抵銷微軟等一系列強勁的企業業績對股市的刺激作用。
　　道指收跌６點，至２５０５８點；標指數收挫２點或０﹒１％，至２８０１點；納指收跌５
點或０﹒１％，至７８２０點。
　　恆指夜期上周五收報２８３０４點，升８０點，高水８０點。港股ＡＤＲ升１７１點，報
２８３９６點。
　　特朗普作出威脅指，將向中國貨品加徵關稅的範圍，增加至５０００億美元，但港股仍高開
７４點報２８２９８點。國指升３４點報１０７１６點。
　　恆安（０１０４４）現價上升３﹒４％，報７３元，暫升幅最大藍籌。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　７３﹒４５元　　　上升０﹒３４％
　　港交所　（００３８８）　２３４﹒６０元　　　上升０﹒１７％
　　騰訊控股（００７００）　３７７﹒６０元　　　上升０﹒２７％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒８９元　　　上升０﹒４４％
　　中國移動（００９４１）　　６８﹒５０元　　　無升跌
　　友邦保險（０１２９９）　　６８﹒４０元　　　上升０﹒９６％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒６０元　　　上升０﹒７２％
　　中國平安（０２３１８）　　７１﹒８０元　　　上升０﹒３５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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