中美貿易戰升級，惟港股高開７４點報２８２９８，國指揚３４點

《經濟通通訊社２３日專訊》美國股市上周五（２２日）微跌，因美國總統特朗普針對中國

最新的關稅威脅引發貿易戰升級，抵銷微軟等一系列強勁的企業業績對股市的刺激作用。

道指收跌６點，至２５０５８點；標指數收挫２點或０﹒１％，至２８０１點；納指收跌５

點或０﹒１％，至７８２０點。

恆指夜期上周五收報２８３０４點，升８０點，高水８０點。港股ＡＤＲ升１７１點，報

２８３９６點。

特朗普作出威脅指，將向中國貨品加徵關稅的範圍，增加至５０００億美元，但港股仍高開

７４點報２８２９８點。國指升３４點報１０７１６點。

恆安（０１０４４）現價上升３﹒４％，報７３元，暫升幅最大藍籌。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７３﹒４５元 上升０﹒３４％

港交所 （００３８８） ２３４﹒６０元 上升０﹒１７％

騰訊控股（００７００） ３７７﹒６０元 上升０﹒２７％

建設銀行（００９３９） ６﹒８９元 上升０﹒４４％

中國移動（００９４１） ６８﹒５０元 無升跌

友邦保險（０１２９９） ６８﹒４０元 上升０﹒９６％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６０元 上升０﹒７２％

中國平安（０２３１８） ７１﹒８０元 上升０﹒３５％

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