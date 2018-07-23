《盤後部署》港股乏催化劑未見明顯轉勢訊號，續窄幅區間上落

《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普於上周末突宣布已準備好對５０５０億美元的

中國商品徵收關稅，但道指上周五（２０日）僅最多挫７８點，全日收跌６點，報２５０５８點

。標指及納指僅分別軟２點及５點，報２８０１點及７８０２點。

貿易戰再度升溫，但上周五恆指夜期不跌反升，漲８０點，報２８３０４點，高水８０點。

港股今早順勢高開７４點，未幾升幅一度最多擴至１６７點，高見２８３９１點，但隨著騰訊

（００７００）急挫２％兼創七個月新低，港股最多倒跌１３３點，低見２８０９１點。

另一方面，中央再度出手救市，人行今日開展５０２０億元人民幣一年期中期借貸便利

（ＭＬＦ）操作，帶動內銀ＡＨ股全線急升，內房股及內險股亦普遍造好，滬指最多反彈３４點

或１﹒２％，港股仍能維持升勢，但受制於騰訊等科技股表現，全日升幅不大，最終僅收升３１

點或０﹒１１％，報２８２５６點。全日總成交８３９﹒５８億元，較上周五減少逾１６％。



＊三大利淡人幣匯價因素＊



受美元轉強拖累下，上周在岸及離岸人民幣雙雙失守６﹒８關，更創逾一年新低，港股上周

多番失守二萬八關，但銀保監突於上周五宣布推出資本新規後，中資金融股全線急彈，帶動港股

收復部分失地，全周累跌３００點。特朗普於上周末再次宣布計劃對華進口商品加徵關稅後，加

上特朗普此前續指強美元不利美國經濟，美匯指數上周五急挫０﹒７２％，報９４﹒４７６點。

美元急回，人民幣中間價連降８日後今日首次回升，報６﹒７５９３，升７８點子，但人民

幣其後未能反彈，其中離岸人民幣兌美元更一度回落１５０點子。事實上，暫未出現刺激人民幣

反彈的因素，第一；隨著貿易戰升溫，市場憂慮相關衝擊會於下半年經濟數據中呈現，有分析指

，為緩解或採取報復措施，人行會繼續允許人民幣向下。第二；中國企業債務違約顯著增加，加

上融資環境持續收緊，在貿易戰下恐會影響不少出口企業，增加違約風險。第三，美國今年經濟

復甦步伐不俗，聯儲局今年加息四次的可能性大大提高，美元今年走勢有望進一步轉強，因此人

民幣反彈空間相當小。



＊中資金融股高位或回吐＊



綜合上述三項利淡人民幣的因素，即使央行放水，但港股未能受惠兼市況悶市，今日最多升

１６７點後倒跌，午後在２８２００關口牛皮上落。不過，美股步入第二季業績期後走勢明顯轉

好，港股亦受惠美股表現早段往往能跟隨高開，惟開市後港股明顯跟隨Ａ股走勢，而貿易戰及人

民幣貶值兩大利淡後市的因素持續困擾市場下，中港股市仍暫未看到明顯的轉勢訊號。

中資金融股近兩日強勢反彈下，近兩日港股通分別錄得４０億元人民幣及２８億元人民幣淨

流入，但北水多集中在內銀股及內險股，而多隻重磅股成為沽貨對象，整體升勢不全面，或反映

資金只是借勢短炒博反彈，料中資金融股高位會有一定回吐壓力，後市表現仍然不樂觀。

技術上，港股由年初創下的歷史高位３３４８４點反覆回落，以上周五創下的年內低位

２７７４６點計，已大幅回吐５７３８點，雖回調幅度不小，但後市缺乏催化劑下，預期港股續

於２８０００點至２８５００點之間徘徊。（ｔｔ，ｕｌ）

