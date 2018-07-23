【脫歐之後】民調：大部分英國人不支持文翠珊的脫歐計劃

《經濟通通訊社２３日專訊》最新民調顯示，英國首相文翠珊的脫歐計劃遭到絕大部分的英

國民眾反對，有超過三分之一的選民將支持致力於脫歐的極右翼政黨。

調查顯示民眾傾向由前英國外相約翰遜出面與歐盟協商，並帶領保守黨迎向下次選舉，目前

只有１６％的受訪者認為文翠珊在處理英國脫歐協商做得妥當，有３４％的受訪者認為約翰遜會

做得更好。

調查又發現，若有第二次公投，只有十分之一的選民會支持目前政府提出的脫歐方案，有近

半數的受訪者認為該方案對英國不利。（ｍｎ）

