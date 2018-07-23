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即市新聞

23/07/2018 17:18

《台股攻略－馮偉明》台股今日微升１４點

　　《台股攻略》台股今日開低收高，升１４﹒７８點，收１０９４６﹒８９點，成交金額為新
台幣１４６３﹒２６億元。
　　美股上周五（２０日）弱勢，台股今日區間震盪。台積電支撐大市，收新台幣２４１元，升
１﹒４７％；鴻海收新台幣８５﹒５元，升０﹒２３％。大立光終場收新台幣５１７５元，跌
１﹒８％；日月光投控收新台幣７０元，跌０﹒８％；聯發科亦跌３﹒０４％，收新台幣
２７１﹒５元。被動元件版塊今日出現反彈，國巨升３﹒８２％，收新台幣８４３元；華新科也
升７﹒４１％，收新台幣３６９﹒５元。金控股方面，國泰金收新台幣５２﹒３元，富邦金收平
盤新台幣５１元，中信金收新台幣２０﹒４５元，小跌０﹒２４％。權值股中以統一超漲勢最穩
健，終場升３﹒９１％至新台幣３７２元。台塑、台化、台灣大、及兆豐金則小漲作收，擔任穩
盤要角。李長榮化工昨天宣布與私募基金ＫＫＲ國際投資機構簽署股份轉換協議，今日於新台幣
５２﹒５元漲停鎖住。
　　隨著產業法說陸續登場，預期市場焦點回歸基本面，國際股市表現、美企財報及上市櫃法說
均為後續關注焦點，投資者在操作上可多留意第二季財報表現較佳及後市看優的股票。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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