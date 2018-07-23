《談國論企－黎偉成》特擬加徵中歐關稅掩反口劣行

《談國論企》特朗普突擬對歐盟輸美汽車及配件加徵關稅，和加緊部署增加進口的中國商品

的關稅所涉項目，很明顯是要掩蓋其被問及與俄羅斯總統普京有無干預美國２０１６年大選問題

前言不對後語反口劣行，引發美國朝野廣泛責難得轉移一眾視線惡舉。此人有意邀請普京於今夏

訪華盛頓，更離經背道，其之發瘋、發難，美國和世界政經更亂矣！



＊強化貿戰亂評央行貨幣政策逆向邀普京訪美＊



對在２０１８年７月１６日於芬蘭首都赫爾辛基與普京的會晤，特朗普於短短三日之間出現

「正」與「反」的絕對截然不同的回應：（１）於７月１６日對全世界表「不相信俄羅斯會干預

美國２０１６年大選」，便迅為美國朝野廣泛劣評，遂於（２）１８日反口說「普京本人要對干

預的事負責」，卻於（３）在同日在白宮對記者問及俄羅斯是否繼續干預美國事務，特朗普搖頭

說「不」，與美國國家情報總監科茨一而再的申明「俄羅斯持續干預美國」之語，大唱反調，最

後要由白宮發言人桑德斯「解讀」特所指之「不」是指拒絕回答記者更多的問題云。凡此，足見

特朗普已陷方寸大亂之境，以其「老瘋子」劣根性隨時會發瘋、發難，「垂死掙扎」的轉移視線

，做法有好幾個方面：

最「快捷」的途徑，當然為（甲）掀發新一輪的貿易戰，即時的有（一）擬對歐盟輸美的汽

車及配件加徵關稅。特朗普表「如果與歐盟官員會談沒有產生公平的汽車貿易協議，將會作出嚴

厲懲罰」，所增加的關稅稅率會在２０％至２５％之間；果如是，負面影響甚大，因美國在

２０１７年進口的乘用車總值達１７６０億美元，卡車亦有３６０億美元，和汽車配件１４７０

億美元。這是特朗普所掀貿戰涉資暫時最大的一宗。

緊接著（二）重申會對中國輸美商品加徵關稅，涉資５０００億美元。美國於７月份已正式

對進口的多項中國商品加徵關稅合共３４０億美元，當然引發中國作出被動式的反制措施，而特

朗普在掀起美國對中國的貿易戰之後的約１０天光景，便一而再表示會對中國的做法採取更大的

攻擊。相信此人把貿戰升級，乃絕不足稱奇之事也！

相信中國和歐盟肯定會對特朗普的「單邊主義」甚至以「美國優先」為口號的「寡頭主義」劣行

，作出新一輪的反制還擊，對各方當然都沒有好處。

另一個新燃的「火頭」，則是（乙）對美國聯邦儲備局「開火」。特朗普對聯邦儲備局擬於

２０１８年餘下的時間再上調利率兩次的做法，表示「憂慮」，認為貨幣政策使白宮的稅改及經

濟政策預期效應受到困擾，尤其是央行每每在經濟加快增長步伐之時便得加息為然。此言使美元

匯價和美國國債孳息匆匆回落，因這是美國總統罕有地對央行的貨幣政策發表直接的看法，甚至

干預，上一回該是布什。

估計聯邦儲備局會保持貨幣政策傳統的獨立性，和在通脹遇壓、經濟有過熱傾向時如預期的

加息，特朗普也許會逼走央行主席鮑威爾？



＊特朗普方寸大亂瘋狂還擊使世界大亂＊



更麻煩為（丙）特朗普更表邀請俄羅斯總統普京今年夏季訪華盛頓，更是背一眾之道為之，

瘋了。這使美國共和黨有頗不少人以及白宮官員，大感驚訝，我曾力指「以其」老瘋子「劣根性

隨時會發瘋、發難，世界更亂」，由是特朗普以此「三招」作「應變」之策，且一招較一招為亂

，這會是垂死之行。

此亂的目標，是要（Ａ）在政治、經濟、科技甚至全面圍堵中國，壓下這個第二大的經濟體

，讓特朗普的「美國優先「要獨大；（Ｂ）破壞歐盟組織，插手和干預歐洲市務。

正正因為「方寸大亂」，和「瘋」與「狂」的本質惡化，相信特朗普最新的所作所為，對美

國、世界政治、經濟甚至軍事，很有可能造成新一輪的重大衝擊和破壞，此因美國總統的權力實

在太大，和缺乏制衡。投資要千萬、千萬小心！（寫於加拿大多倫多）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

