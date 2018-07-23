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即市新聞

23/07/2018 14:21

《外匯達仁－盧楚仁》不要輕視特朗普推低美元的決心

　　《外匯達仁》上星期特朗普一連兩日連珠炮發，一方面批評聯儲局漸進加息會窒礙美國經濟
發展及推高美元；二方面亦批評中國及歐盟在操控匯率，削弱了美國的競爭優勢。雖然及後有聯
儲局官員回應有關特朗普的言論，說聯儲局是獨立運作不受影響。財長努欽亦出來解話說強勢美
元對美國有利。但都無補於事，美匯指數仍持續受壓。
　
　　特朗普發動貿易戰初期，金融市場亦有部分較為樂觀的人士分析特朗普只是靠嚇及擺擺姿態
而已。但貿易戰發展至今，大家才肯定特朗普絕對不是靠嚇，而是十分認真地打這一場貿易戰。
如今，亦一如所料特朗普在匯市上開闢另一戰線，點名向中國和歐盟發動貨幣戰。因為不管在出
口貿易以至下半年中期選舉，美元持續上升均對上述事件甚為不利。所以我判斷特朗普今次非常
有決心干預美元強勢，不會無聊沒事出來說說便算，所以不排除特朗普或有類似廣場協議的方案
來有秩序推低美元。
　
　　而最近美元上升，一方面受貿易戰因素所帶動；二方面亦受聯儲局漸進加息的概念帶動。但
最近商品價格大跌，相信會大大紓緩聯儲局的加息壓力。而在特朗普施加壓力下，估計鮑威爾和
耶倫最大的分別是，耶倫就預了不獲續任而不會就範。但鮑威爾則是特朗普委任及兼上任不久，
所以他不得不看特朗普的臉色。所以我有理由相信鮑威爾或會找適當時間及場合宣布轉軚改為下
半年只加息一次，因而藉此推低美元。在美元面對下行壓力下，一眾非美貨幣及黃金均全面反彈
，當中以日圓的升幅跑贏大市，原因是特朗普亦聲言會向中國加碼徵收５０００億美元關稅，在
避險情緒升溫下對日圓亦有利。反而當中最重要的是，有消息指出，下星期一和二的日本央行會
議中，會積極討論目前的貨幣政策是否過於寬鬆，及可能修改利率目標和購買股票的技巧，故令
金融市場揣測日本央行為退市作出鋪路。另一方面，日本政府亦估計，日本第一間有賭場的渡假
村，將會在２０２０年落成及開業，比原定的２０２３年提早三年開業，所以受上述眾多利好因
素推動下，日圓的升勢就勢如破竹。
　
　　還有，上述利好日圓的因素，卻不是短線概念而是長遠的基本因素，故此我相信日圓下半年
繼續可跑贏大市。在技術分析上，上星期日圓低見１１３﹒１７，估計這一波日圓的下跌浪已告
一段落，而正朝向３月２２日的１０４﹒６１高位邁進，然後便會挑戰１０１﹒００水平。至於
美匯指數方面，未來亦會向著９０﹒９３２邁進，若失守便會進一步向著８８﹒２５３低位邁進
。《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

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