《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊（００７００）現跌１﹒７％，報３７０﹒２元；成交約
５４９萬股，涉資２０﹒４９億元。盤中低見３７０元，創七個月低。
騰訊於市前９：０５ａｍ錄得三手共３３﹒２１萬股市前交易，每股造３７４﹒３６９元至
３７４﹒４元，涉資逾１﹒２４億元。
公司８月１５日公布業績。（ｆｆ）
23/07/2018 10:26
《異動股》騰訊（００７００）現跌２％，創七個月低
《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊（００７００）現跌１﹒７％，報３７０﹒２元；成交約
５４９萬股，涉資２０﹒４９億元。盤中低見３７０元，創七個月低。
騰訊於市前９：０５ａｍ錄得三手共３３﹒２１萬股市前交易，每股造３７４﹒３６９元至
３７４﹒４元，涉資逾１﹒２４億元。
公司８月１５日公布業績。（ｆｆ）
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