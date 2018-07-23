《午市前瞻》港股需兩至三個月消化貿戰，短期續於二萬八水平徘徊

《經濟通通訊社２３日專訊》上周五美股收市牛皮微跌，緊隨今早內地股市偏軟，恆指跟隨

悶市氣氛高開後倒跌，最多跌１３３點，低見２８０９１點，最終半日收報２８２６６點，升０

﹒１５％或４１點，半日成交額４２２﹒３５億元。

國指跌１８點或０﹒１７％，報１０６６４點。滬指升１０點或０﹒３７％，報２８３９點

。

騰訊（００７００）半日低見３６９﹒２元，創下七個月低位，半日挫１﹒８％，報

３６９﹒８元；友邦（０１２９９）升０﹒７４％，報６８﹒２５元；港交所（００３８８）跌

０﹒３４％，報２３３﹒４元；匯控（００００５）揚０﹒２７％，報７３﹒４元。太古Ａ

（０００１９）料旗下太古海洋開發中期虧損約為６﹒６３億元，半日挫３﹒５９％，報

８１﹒９５元。



＊人行放水，內銀延續上周五升勢＊



人民銀行開展５０２０億元人民幣一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，與上次利率

３﹒３％一樣；此前於７月１３日央行曾續作１８８５億元人民幣ＭＬＦ。龍頭內銀股稍見起色

。建行（００９３９）升１﹒３１％，報６﹒９５元；工行（０１３９８）彈１﹒２６％，報５

﹒６３元；中行（０３９８８）無升跌，報３﹒６１元；交行（０３３２８）微升

０﹒７３％，報５﹒５１元；招行（０３９６８）漲２﹒２６％，報２９﹒４５元；農行

（０１２８８）升２﹒２１％，報３﹒７元。

內險股走勢各異，太平（００９６６）升２﹒６９％，報２６﹒７元；新華保險

（０１３３６）升１﹒２６％，報３６﹒３元；人保（０１３３９）跌１﹒１７％，報３﹒３８

元；平保（０２３１８）升０﹒６３％，報７２元；財險（０２３２８）跌０﹒６９％，報

８﹒６１元；太保（０２６０１）揚１﹒６９％，報３０元；國壽（０２６２８）軟１％，報

１９﹒７８元。

內房股普遍反彈，碧桂園（０２００７）升０﹒３２％，報１２﹒７元；恆大

（０３３３３）升６﹒０６％，報２１元；中海外（００６８８）升１﹒２８％，報２３﹒７元

；潤地（０１１０９）升０﹒９４％，報２６﹒９元；融創（０１９１８）升３﹒９３％，報２

５﹒１５元；雅居樂（０３３８３）升３﹒２５％，報１２﹒０８元。



＊國產疫苗造假，醫藥股集體急瀉＊



國產疫苗問題引發全國討論，內地多隻生物醫藥股跌停，國務院總理李克強已作出批示，要

求相關部門必須給全國人民一個交代。本港醫藥股全面急瀉，惟藥明生物（０２２６９）受盈喜

料中期多賺１﹒５倍，逆市漲２﹒６８％，報８０﹒５元。其他醫藥股方面，中生製藥

（０１１７７）跌２﹒９２％，報１１﹒３２元；石藥（０１０９３）走低４﹒０４％，報

２１﹒４元，為跌幅最大藍籌。

日本參議院於上周五（２０日）通過賭權開放的相關法案，彈珠股及濠賭股見追捧。

ＮＩＲＡＫＵ（０１２４５）升５﹒８％，報０﹒７３元；ＯＫＵＲＡ（０１６５５）無升跌，

報１﹒１５元；ＤＹＮＡＭ（０６８８９）升１﹒９２％，報１０﹒６元。

其他濠賭股方面，金沙（０１９２８）升０﹒３７％，報４０﹒６元；銀娛（０００２７）

升２﹒１％，報６３﹒３元；永利（０１１２８）升２﹒１１％，報２４﹒２５元；澳博

（００８８０）升１﹒９７％，報９﹒３３元；新濠（００２００）升１﹒１３％，報

２２﹒３５元。

由內地三大電訊持股的「鐵塔公司」，市傳最快於本月２５日起開招，三大電訊股價走勢不

一。中移動（００９４１）升０﹒５８％，報６８﹒９元；中聯通（００７６２）升

０﹒９６％，報９﹒４５元；中電信（００７２８）跌２﹒５％，報３﹒５１元。

大市走勢疲弱，個別細價股及半新股再現炒作。倢冠（０８６０６）升４９﹒４％，報

０﹒６２元，為升幅最大個股；中油港燃（０８１３２）升２１﹒４３％，報０﹒０１７元；松

景科技（０１０７９）升１９﹒７％，報０﹒７９元；凱富善（０８５１２）升１８﹒２９％，

報０﹒４８５元。



＊黃志陽：國泰收益漸趨穩定，現價可小注吸納＊



財經評論員黃志陽對《經濟通通訊社》表示，特朗普再提出２０００億美元，加上原先收的

５００億美元的商品稅項，貿易戰似乎在「加速升級」。不過，港股最新並沒有太大受壓，黃志

陽分析指出，投資者似乎已經預期到特朗普的相關言論，況且２０００億美元徵稅亦未必獲國會

通過；同時，中國仍未祭出任何反擊手段，希望令特朗普知難而退。

另外，人民幣走弱中期會帶動出口，從而提升競爭力，但長期會令進口成本上升，對消費者

信心構成負面影響。不過，人民幣貶值會令收入以人民幣作結算單位的企業不利，例如內房及內

銀股等。港股會在２８０００點左右的水平徘徊，料大市需要兩至三個月時間消化貿易戰相關的

衝擊。

黃志陽又認為，航空股普遍便宜，國泰（００２９３）因近年錯誤的燃油對沖政策累積龐大

虧損，但現收益及回報率漸趨穩定，現價可以小注吸納，但強調相關板塊仍受油價和載貨需求等

不明朗因素影響，提醒投資者應管理好風險。（ｍｗ、ｕｌ）

