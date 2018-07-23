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即市新聞

23/07/2018 15:49

《美元走勢－羅明立》特朗普言論降加息預期，美匯或下試９４支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒１７　　　１１０﹒７５　　　１１１﹒００
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７５０　　　１﹒１７１４　　　１﹒１７３９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１５７　　　１﹒３１３０　　　１﹒３１５０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２１　　　０﹒９９０１　　　０﹒９９０８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９３　　　７﹒８４６０　　　７﹒８４７６

　　《美元走勢》上周，美國總統特朗普連續二日公開反對美聯儲加息，雖然聯儲局的運作有其
獨立性，不過投資者仍然降低對美國加息的預期，更擔心會影響局方的公信力，遏抑短線美元走
勢。投資者關注美國今晚（２３日）公布的６月成屋銷售，預期年化銷售數量達到５４４萬間。
　　美匯指數初步支持位於９４﹒１０，下一步支持位於９３﹒７０；初步阻力位於９４﹒６５
，下一步阻力位於９５﹒６５。技術走勢上，美匯指數屢次於９５甚至９５﹒５０以上回落，好
友的信心難免受到打擊，現時可能要考驗９４附近的支持。
　　本周歐洲央行將會進行利率會議，投資者預期歐洲央行將會維持利率不變，不過將於年底取
消每月３００億歐元的買債規模，並於明年６月前維持利率不變。分析師相信歐洲央行貨幣轉向
的時機將會影響歐元走勢，倘若歐央行計畫明年７月開始加息，歐元兌美元將有望築底回升，反
之加息的計劃再壓後至明年底，歐元的反彈將受限。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７６０　　　１﹒１６３０　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３２２０　　　１﹒３０６０　　　１﹒３３００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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