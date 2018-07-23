《美元走勢－羅明立》特朗普言論降加息預期，美匯或下試９４支持

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒１７ １１０﹒７５ １１１﹒００

歐元╱美元 １﹒１７５０ １﹒１７１４ １﹒１７３９

英鎊╱美元 １﹒３１５７ １﹒３１３０ １﹒３１５０

美元╱瑞郎 ０﹒９９２１ ０﹒９９０１ ０﹒９９０８

美元╱港元 ７﹒８４９３ ７﹒８４６０ ７﹒８４７６



《美元走勢》上周，美國總統特朗普連續二日公開反對美聯儲加息，雖然聯儲局的運作有其

獨立性，不過投資者仍然降低對美國加息的預期，更擔心會影響局方的公信力，遏抑短線美元走

勢。投資者關注美國今晚（２３日）公布的６月成屋銷售，預期年化銷售數量達到５４４萬間。

美匯指數初步支持位於９４﹒１０，下一步支持位於９３﹒７０；初步阻力位於９４﹒６５

，下一步阻力位於９５﹒６５。技術走勢上，美匯指數屢次於９５甚至９５﹒５０以上回落，好

友的信心難免受到打擊，現時可能要考驗９４附近的支持。

本周歐洲央行將會進行利率會議，投資者預期歐洲央行將會維持利率不變，不過將於年底取

消每月３００億歐元的買債規模，並於明年６月前維持利率不變。分析師相信歐洲央行貨幣轉向

的時機將會影響歐元走勢，倘若歐央行計畫明年７月開始加息，歐元兌美元將有望築底回升，反

之加息的計劃再壓後至明年底，歐元的反彈將受限。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７６０ １﹒１６３０ １﹒１８２０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３２２０ １﹒３０６０ １﹒３３００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

