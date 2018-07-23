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23/07/2018 08:29

【貿易開戰】特朗普批中歐操縱利率，擬對華關稅再加碼

　　美國總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ　Ｔｕｒｍｐ）攻擊聯儲局的利率政策，更批評中國及歐盟
一直操縱匯率及壓低利率，導致美元不斷走強，削弱美國的競爭優勢，對美國不公平。
　　特朗普又稱，已準備好把向中國進口貨品徵收關稅的規模增至５０００億美元，幾乎等同中
國去年所有出口至美國的貨品規模，意味中美貿易戰可能全面打響。
　　特朗普表示，此舉並非想嚇怕中國，而是希望中國在貿易方面做得更好，他自己很喜歡中國
國家主席習近平，但中國貿易及貨幣政策真的很不公平，在美國身上拿好處。他更稱有中國官員
曾向他提及，歷屆美國政府均沒有對中國作任何貿易上的投訴，直至特朗普出現，中國並不喜歡
特朗普的行為。
　　他又指自己對儲局加息「不太高興」（Ｉ’ｍ　Ｎｏｔ　Ｔｈｒｉｌｌｅｄ），每次當美國
經濟表現好，儲局就想再加息，這等同令華府在改善經濟上付出的努力，變得功虧一簣。儲局加
息、美元走強會令美國「陷於劣勢」，但歐洲央行維持貨幣寬鬆且歐元在貶值，中國人民幣更如
石頭墮地般下跌（Ｄｒｏｐｐｉｎｇ　Ｌｉｋｅ　ａ　Ｒｏｃｋ）。
　　惟特朗普表示，自己仍會讓儲局作他們認為最合適的決定。儲局今年已加息２次，６月點陣
圖顯示，儲局委員普遍預期今年會再加息２次（合共加息４次）。《香港經濟日報》

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