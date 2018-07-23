【港匯弱勢】港元一個月拆息升至１﹒８８厘

《經濟通通訊社２３日專訊》港元拆息今天個別發展，隔夜息連跌六日，今天進一步降至

０﹒０８３５７厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息則回升至１﹒８８４７４厘。三個月拆息

跌至２﹒０６８９３厘。港匯早段最低曾見７﹒８４９７逼近７﹒８５弱方兌換保證價，最新回

升至７﹒８４８７。（ｃｌ）

