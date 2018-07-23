《經濟通通訊社２３日專訊》港元拆息今天個別發展，隔夜息連跌六日，今天進一步降至
０﹒０８３５７厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息則回升至１﹒８８４７４厘。三個月拆息
跌至２﹒０６８９３厘。港匯早段最低曾見７﹒８４９７逼近７﹒８５弱方兌換保證價，最新回
升至７﹒８４８７。（ｃｌ）
23/07/2018 12:15
【港匯弱勢】港元一個月拆息升至１﹒８８厘
《經濟通通訊社２３日專訊》港元拆息今天個別發展，隔夜息連跌六日，今天進一步降至
０﹒０８３５７厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息則回升至１﹒８８４７４厘。三個月拆息
跌至２﹒０６８９３厘。港匯早段最低曾見７﹒８４９７逼近７﹒８５弱方兌換保證價，最新回
升至７﹒８４８７。（ｃｌ）
|FOCUS23/07/2018
【FOCUS】資管細則釋應對式寬鬆 央媽撐腰放心賭大小？
|興證快訊23/07/2018
人民幣貶值
|生財有道23/07/2018
【食息攻略－穩陣篇】做3個月美元定存 食盡加息周期好處
|生財有道23/07/2018
【食息攻略－債券篇】貿易戰令市場波動 選具對沖債券基金
|國際動態23/07/2018
脫歐協議倘告吹 英拒付分手費
|生財有道20/07/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－國泰】燃油對沖虧損盼消退 博大行重估價值
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰