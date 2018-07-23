《再戰明天》Ａｌｐｈａｂｅｔ派業績，歐元區公布製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社２３日專訊》Ａｌｐｈａｂｅｔ和惠而浦將於美股收市後公布業績，在本港

，畢馬威及阿里巴巴創業者基金開聯合記者會。



＊Ａｌｐｈａｂｅｔ和惠而浦盤後派業績＊



Ａｌｐｈａｂｅｔ和惠而浦將於美股收市後公布業績。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：００ａｍ，英倫銀行負責貨幣政策的副總裁布羅

德班特對專業經濟學家協會演講。



＊德法和歐元區公布７月製造業採購經理人指數＊



在數據方面，明午１：００ｐｍ，日本公布５月領先指標和同時指標。３：００ｐｍ，法國

公布７月服務業採購經理人指數，料由５５﹒９降至５５﹒７；綜合採購經理人指數料由５５降

至５４﹒９；製造業採購經理人指數料維持於５２﹒５。

３：３０ｐｍ，德國公布７月服務業採購經理人指數，料維持於５４﹒５；綜合採購經理人

指數料維持於５４﹒８；製造業採購經理人指數料由５５﹒９降至５５﹒５。

４：００ｐｍ，歐元區公布７月製造業採購經理人指數，料由５４﹒９降至５４﹒７。



＊港燈派業績，畢馬威及阿里巴巴創業者基金開聯合記者會＊



在本港，明日，港燈（０２６３８）和ＡＳＭ太平洋（００５２２）公布中期業績。

明日的重要經濟活動包括有：畢馬威及阿里巴巴創業者基金開聯合記者會。星展香港第三季

中港經濟展望記者會。上投摩根資產管理第三季中港市場展望記者會。會計師公會發布中國企業

管治報告新聞發布會。貝克．麥堅時記者會探討貿易戰對企業影響。（ｈｏ）

