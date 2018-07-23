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即市新聞

23/07/2018 19:28

《再戰明天》Ａｌｐｈａｂｅｔ派業績，歐元區公布製造業ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社２３日專訊》Ａｌｐｈａｂｅｔ和惠而浦將於美股收市後公布業績，在本港
，畢馬威及阿里巴巴創業者基金開聯合記者會。

＊Ａｌｐｈａｂｅｔ和惠而浦盤後派業績＊

　　Ａｌｐｈａｂｅｔ和惠而浦將於美股收市後公布業績。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：００ａｍ，英倫銀行負責貨幣政策的副總裁布羅
德班特對專業經濟學家協會演講。

＊德法和歐元區公布７月製造業採購經理人指數＊

　　在數據方面，明午１：００ｐｍ，日本公布５月領先指標和同時指標。３：００ｐｍ，法國
公布７月服務業採購經理人指數，料由５５﹒９降至５５﹒７；綜合採購經理人指數料由５５降
至５４﹒９；製造業採購經理人指數料維持於５２﹒５。
　　３：３０ｐｍ，德國公布７月服務業採購經理人指數，料維持於５４﹒５；綜合採購經理人
指數料維持於５４﹒８；製造業採購經理人指數料由５５﹒９降至５５﹒５。
　　４：００ｐｍ，歐元區公布７月製造業採購經理人指數，料由５４﹒９降至５４﹒７。

＊港燈派業績，畢馬威及阿里巴巴創業者基金開聯合記者會＊

　　在本港，明日，港燈（０２６３８）和ＡＳＭ太平洋（００５２２）公布中期業績。
　　明日的重要經濟活動包括有：畢馬威及阿里巴巴創業者基金開聯合記者會。星展香港第三季
中港經濟展望記者會。上投摩根資產管理第三季中港市場展望記者會。會計師公會發布中國企業
管治報告新聞發布會。貝克．麥堅時記者會探討貿易戰對企業影響。（ｈｏ）

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