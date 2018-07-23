《新股上市》銷售文件：鐵塔公司入場費約３１９１﹒８元

《經濟通通訊社２３日專訊》內地三大電訊商合資持股的中國鐵塔公司（００７８８）上市

今日路演。根據銷售文件顯示，鐵塔公司計劃發行４３１﹒１５億股，香港ＩＰＯ的指導價格區

間定在每股１﹒２６－１﹒５８元，每手股份２０００股，連同手續費，每手入場費約

３１９１﹒８元。

上述４３１﹒１５億股中，約９５％或４０９﹒５９億股為國際配售股份，餘下約５％即約

２１﹒５６億股在港公開發售，預期周三（２５日）至７月３１日招股，料８月１日定價，８月

８日上市。

鐵塔公司擬將集資所得款項用作以下用途：３６１﹒３億元（６０％）用於籌集資本開支；

１８０﹒６５億元（３０％）用於償還銀行貸款、以及６０﹒２２億元（１０％）用於籌集營運

資金及其他企業用途。

鐵塔公司的上市基石投資者，包括：高瓴資本、阿里巴巴、ＯＺ Ｆｕｎｄｓ、ＣＮＰＣ

Ｃａｐｉｔａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｉｎｖｕｓ Ｐｕｂｌｉｃ Ｅｑｕｉｔｉｅｓ，Ｌ﹒Ｐ、

Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｈａｉｄｉａｎ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄ

Ｃａｐｉｔａｌ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｅｎｔｅｒ、

ＩＣＢＣ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｃｈｅｍｅ Ｎｏｍｉｎｅｅ、

Ｗａｌｌｏｎｇ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｅｄ及ＳＡＩＣ Ｍｏｔｏｒ ＨＫ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ。（ｊｎ）

