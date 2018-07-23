《新股上市》十間基石投資者共認購鐵塔公司約１４﹒２億美元股份

《經濟通通訊社２３日專訊》內地三大電訊商合資持股的中國鐵塔公司（００７８８）上市

今日路演。根據銷售文件顯示，鐵塔公司計劃發行４３１﹒１５億股，香港ＩＰＯ的指導價格區

間定在每股１﹒２６－１﹒５８港元，集資約５４３億至６８１億港元，將超越小米本月稍早的

４２６億港元ＩＰＯ，成為自２０１４年阿里巴巴２５０億美元美國ＩＰＯ以來全球最大宗

ＩＰＯ。鐵塔將引入包括高瓴資本、ＯＺ Ｆｕｎｄｓ及淘寶在內等１０間基石投資者，認購金

額共約１４﹒２３５億美元，折合約１１１﹒７億港元。（ｊｎ）



基石投資者 認購金額

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高瓴資本 ４億美元

ＯＺ Ｆｕｎｄｓ ３億美元

Ｄａｒｓａｎａ Ｍａｓｔｅｒ Ｆｕｎｄ ＬＰ １﹒７５億美元

淘寶中國 １億美元

ＣＮＰＣ Ｃａｐｉｔａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ １億美元

Ｉｎｖｕｓ Ｐｕｂｌｉｃ Ｅｑｕｉｔｉｅｓ，Ｌ﹒Ｐ １億美元

Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｈａｉｄｉａｎ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ

Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄ Ｃａｐｉｔａｌ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ

ａｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｅｎｔｅｒ ９８５０萬美元

ＩＣＢＣ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

Ｓｃｈｅｍｅ Ｎｏｍｉｎｅｅ ５０００萬美元

Ｗａｌｌｏｎｇ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） ５０００萬美元

ＳＡＩＣ Ｍｏｔｏｒ ＨＫ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ５０００萬美元

