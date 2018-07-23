《小傳日記》ＱＱ無心機，內銀佬起飛！



《小傳日記》華爾街魚缸上個禮拜五（２０日）略為牛皮，三大指數都微微錄得單位數字嘅

跌幅，道指碌低６點，報２５０５８點；標指跌咗２點報２８０１點；納指就跌５點報７８２０

點。

不過，唔好以為貿易戰無惡化到呀，侵侵（特朗普）又重申話對大約５０００億美金嘅中國

商品加徵關稅，只係缸友可能慣咗侵侵呢Ｄ招數，所以都無太大反應。香江魚缸今朝（２３日）

仲高開７４點報２８２９８點，其後彈過１６７點高見２８３９１點，但已經係全日最高位喇。

不過，股王ＱＱ（００７００）全日捱沽，仲試過穿３７０銀低見３６９﹒２銀，埋單都收跌逾

１巴仙報３７１銀，拖累魚缸一度掉頭向下，最多跌過１３３點，低見２８０９１點。

好彩內銀佬發威，領展（００８２３）抽高近３巴仙報７７﹒１５銀破頂收市，魚缸最終收

市輕微踢高３１點，埋單報２８２５６點。主板成交今日又再縮返，只係有８３９﹒５８億銀，

比上日少逾１６巴仙。

國指今日就跑贏些少，彈起４８點埋單報１０７３１點。Ａ場就有約１巴仙進帳收２８５９

點。



＊內銀衝得前信行一支箭，賭佬食得滯金沙好濕滯＊



內銀佬今日做得唔錯，中金指資管新規畀之前版本較鬆，信行（００９９８）仲有麥格理唱

好，升評級同埋「他屐」，最多曾經衝前過４巴仙，之後就縮返些少，全日彈高逾２巴仙，報

４﹒８９銀。街坊工行（０１３９８）同招行（０３９６８）分別踢高咗逾１巴仙同近２巴仙，

報５﹒６３銀同埋２９﹒３５銀。

東瀛通過開賭，估計最快２０２０年就可以見到首個賭場喇！彈珠機佬ＮＩＲＡＫＵ

（０１２４５）一聽到就飛起咗１７巴仙，不過之後就縮晒水，全日只係升近３巴仙收０﹒７１

銀。

至於濠賭佬反應就唔係特別大，今日表現亦都唔見有咩大方向，銀娛（０００２７）輕微彈

高０﹒４巴仙，報６２﹒２５銀；金沙（０１９２８）放完飯就突然轉勢向下，最終碌低近２巴

仙，報３９﹒７５銀；美高梅（０２２８２）都跣低近２巴仙，報１６﹒３６銀。



＊假疫苗風波藥明未怕過，融創報個喜股價即彈起＊



祖國近排受內地長生生物（深：００２６８０）嘅假疫苗事件困擾，搞到香江成班醫藥佬都

齊齊被拖落水，加上國務院總理李克強先前督促推動抗癌藥加快降價，直頭係雪上加霜啊。藍戰

石藥（０１０９３）碌低近４巴仙，埋單報２１﹒４５，係今日表現最差嘅藍戰士。街坊國藥

（０１０９９）都要跌逾１巴仙，報３２﹒４５銀。

不過就好彩，有位逆流而上嘅藥佬喎，就係出盈喜嘅藥明生物（０２２６９）喇，預計上半

年多賺逾１﹒５倍，彈高逾２巴仙，報８０﹒１５銀。

報喜訊嘅仲有磚頭佬融創（０１９１８），話中期純利可能增加超過兩倍喎，勁啊！刺激佢

今日跳起近４巴仙，埋單報２５﹒１銀。街坊恆大（０３３３３）上星期五（２０日）就用咗近

３４６０萬銀回購，今日衝前逾４巴仙，報２０﹒６５銀。



＊鐵路獲追捧中交建勢勇，水泥股飛起淡季爭口氣＊



基建鐵路佬有資金追捧，中交建（０１８００）（滬：６０１８００）Ａ場嗰邊仲漲停板添

，Ｈ場依邊就衝前咗近５巴仙，報７﹒４８銀。街坊中鐵建（０１１８６）就仲厲害，一口氣衝

咗高交７巴仙收８﹒２６銀。中鐵（００３９０）亦有逾６巴仙進帳，收６﹒１銀，齊齊開

Ｐａｒｔｙ。

根據探子回報，海螺水泥（００９１４）先前針對江浙滬沿江地區，將熟料價格升到每噸

１０蚊人仔！原本孖屐估係７月底先加，但因為供應緊張所以提前，睇來呢個水泥淡季都唔淡喎

。海螺同華潤水泥（０１３１３）分別踢高近４巴仙同埋近７巴仙，分別報４５﹒３０銀同

８﹒２９銀。





太古Ａ（０００１９）旗下海洋開發業務因為船隊嘅減值支出，今年中期會蝕近７億，缸友

對佢無哂信心，搞到佢今日要跌逾３巴仙，報８２﹒２５銀。

另一邊廂，中國太平（００９６６）就有開心事分享，話預期中期溢利多過上年兩成。中金

聽到就繼續畀個３３蚊嘅「他屐」，太平最後飛起逾４巴仙，埋單報２７﹒１銀。

俄鋁（００４８６）前排好慘慘咁被花旗國制裁，俄鋁已經做左好多野去氹返花旗國喇，財

長努欽最新就話對解除制裁持開放態度喎。咦，咁睇嚟有曙光啵！今日即刻彈高近１５巴仙，收

報２﹒４１銀。

民眾金融（００２７９）之前授出近１３億份購股權，算係個對業務嘅信心保證喇，今日就

飆近１２巴仙，報０﹒１１３銀。請請！



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