《保險觸覺－胡奕銘》全面家居保障，迎接風雨季節

《保險觸覺》夏天為大地帶來雨水及風暴，去年本港接連受到「天鴿」及「帕卡」兩個颱風

吹襲，期間有臨海的住宅單位遭海浪拍打，海水從窗罅滲入；又有屋苑部分單位遭從天台掉下的

吊船撼爆玻璃窗及外牆，狂風暴雨直接吹入屋內，戶主損失不菲，相信大家還對這些動魄驚心的

畫面記憶猶新。

為了未雨綢繆，除了要為家居造好防風雨的措施外，我們更鼓勵市民藉保險讓家居及財物得

到全面保障，減低蒙受損失的風險。不過，根據去年的ＡＸＡ安盛家居財物保障意識調查發現，

原來近八成受訪者沒有購買家居保險，四成人表示從未想過是否有需要，另外三成人則認為家居

財物蒙受損失的風險低。

然而，事實是否如此？



＊家居意外並非罕見＊



其實，港人估計擁有平均近４０萬港元貴重物品放於家中，同時有三分之一受訪者表示在過

去１２個月曾遇上家居意外。其中以滲水及水管爆裂最為常見，其他個案包括室內裝修╱翻新工

程期間引致的意外╱損毀、家中盜竊、因搬家而造成的意外或損毀、颱風及火災等。而根據我們

的理賠數據，於２０１６年１月至２０１７年５月期間，與水相關的損毀佔整體家居保險賠償總

額達五成，平均賠償額約為１﹒５萬港元。由此可見，家居意外並不罕見，假如缺乏家居財物保

障意識，一旦發生意外將可能造成嚴重損失。

家居保險一般為「全險」保單，保障家中財物因意外引致的遺失或損毀。以雨水入屋為例，

被保單位的傢俬、電器及陳設因雨水浸濕受損就可得到賠償。除了家居財物損失外，家居保險亦

涵蓋因意外而導致居所不能居住而需另覓臨時住所、家具在遷居時意外遺失或損毀、因盜竊所造

成的門鎖損壞、第三者責任、金錢或個人證件遺失、２４小時家居支援服務等額外保障。這些額

外保障在發生意外時，有助減輕投保人的負擔。



＊火險只針對樓宇結構保障＊



另外，一直也有市民將火險及家居保險混為一談，以為兩者取其一已足夠，但其實兩者的保

障範疇各有不同。火險主要是針對樓宇的結構提供保障，如牆壁、窗、天花、地台、喉管及物業

原有的固定裝置及陳設，但就不包括家居財物。因此，居所內的財物就要靠家居保險提供保障，

與火險互相補足，才能發揮全方位的保障。



＊注意保障範疇及細則＊



市場上的家居保險種類繁多，不同計劃的保障範圍、每項物品和貴重物品的賠償限額及自負

額也不一樣，其中有些計劃是以「以新代舊」或折舊價值作為賠償的基礎計算，投保人在作出抉

擇前需細心比較，並按自己的需要選擇合適的保障計劃。

香港最近已迎來首個颱風，帶來了數日的狂風暴雨。作為業主或租戶，應為物業或家居造好

風險管理，定期維修及盡快選擇合適的保險計劃，以保障家居及財物安全。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛董事總經理 一般保險業務 胡奕銘》

