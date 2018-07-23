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即市新聞

23/07/2018 16:11

貿易戰升級港股窄幅上落，收漲３１點報２８２５６，成交８４０億

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國股市上周五（２０日）微跌，總統特朗普針對中國最新的
關稅威脅引發貿易戰升級，已準備好把向中國進口貨品徵收關稅的規模增至５０００億美元，幾
乎等同中國去年所有出口至美國的貨品規模，意味中美貿易戰可能全面打響。不過，港股今早仍
高開７４點報２８２９８點，之後升幅曾最多擴至１６７點高見２８３９１點，由於騰訊
（００７００）勢態疲弱，港股升幅一度收窄，更加曾倒跌１３３點低見２８０９１點。最終港
股升３１點或０﹒１１％，報２８２５６點，主板成交８３９﹒５８億元少１６﹒３％。
　　滬指升３０點或１﹒０７％，報２８５９點，國指升４８點或０﹒４６％，報１０７３１點


＊鐵塔公司上市路演帶動中移＊　　　

　　重磅股騰訊（００７００）宣佈與阿里巴巴、華人文化（ＣＭＣ）計劃購買ＷＰＰ集團中國
業務２０％股份，惜股價偏軟，一度跌穿３７０元，主動沽盤更達六成；最後收市走低
１﹒４９％，報３７１元。
　　中移動（００９４１）與其他電訊商合資的鐵塔公司（００７８８）今日上市路演，此消息
帶動中移動股價上揚０﹒６５元或０﹒９５％，報６９﹒１５元。
　　太平（００９６６）發盈喜，料２０１８年中期溢利增長１２０％，股價突破五十及百天線
，漲４﹒２３％收２７﹒１元。

＊日本開賭ＮＩＲＡＫＵ飆升＊

　　另外，日本通過開賭，濠賭股個別發展，其中銀娛（０００２７）報６２﹒２５元，微升
０﹒４％。經營彈珠機遊戲館的ＮＩＲＡＫＵ（０１２４５）今早一度高開１１﹒５９％，最後
升幅收窄至２﹒９％，收報０﹒７１元。
　　資金持續流入收息股避險，領展（００８２３）飆２﹒６％，報７７﹒１５元創新高，為升
幅最大藍籌股。

＊俄鋁制裁見曙光升近１５％＊
　
　　此外，醫藥版塊受內地假疫苗拖累，全日受壓，石藥（１０９３）則跌３﹒８５％報
２１﹒４５元，為今日最差藍籌。華潤鳳凰醫療（０１５１５）更見「十連陰」跌至７﹒９６，
創５２周新低。至於發盈喜的藥明生物（０２２６９）則漲２﹒２３％，報８０﹒１５元。
　　俄鋁（００４８６）被美國制裁或見曙光，今日反彈１４﹒７６％，收報２﹒４１元。
　　企業持同股不同權股份本周展開諮詢大會，惟小米（０１８１０）仍收跌４﹒３３％，報
１９﹒０２元。
　　融創中國（０１９１８）料中期純利增逾兩倍，該股一度升約５﹒８％，收市最後收窄至
３﹒７２％，報２５﹒１元。（ｆｆ、ｍｗ）

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