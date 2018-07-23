貿易戰升級港股窄幅上落，收漲３１點報２８２５６，成交８４０億

《經濟通通訊社２３日專訊》美國股市上周五（２０日）微跌，總統特朗普針對中國最新的

關稅威脅引發貿易戰升級，已準備好把向中國進口貨品徵收關稅的規模增至５０００億美元，幾

乎等同中國去年所有出口至美國的貨品規模，意味中美貿易戰可能全面打響。不過，港股今早仍

高開７４點報２８２９８點，之後升幅曾最多擴至１６７點高見２８３９１點，由於騰訊

（００７００）勢態疲弱，港股升幅一度收窄，更加曾倒跌１３３點低見２８０９１點。最終港

股升３１點或０﹒１１％，報２８２５６點，主板成交８３９﹒５８億元少１６﹒３％。

滬指升３０點或１﹒０７％，報２８５９點，國指升４８點或０﹒４６％，報１０７３１點

。



＊鐵塔公司上市路演帶動中移＊



重磅股騰訊（００７００）宣佈與阿里巴巴、華人文化（ＣＭＣ）計劃購買ＷＰＰ集團中國

業務２０％股份，惜股價偏軟，一度跌穿３７０元，主動沽盤更達六成；最後收市走低

１﹒４９％，報３７１元。

中移動（００９４１）與其他電訊商合資的鐵塔公司（００７８８）今日上市路演，此消息

帶動中移動股價上揚０﹒６５元或０﹒９５％，報６９﹒１５元。

太平（００９６６）發盈喜，料２０１８年中期溢利增長１２０％，股價突破五十及百天線

，漲４﹒２３％收２７﹒１元。



＊日本開賭ＮＩＲＡＫＵ飆升＊



另外，日本通過開賭，濠賭股個別發展，其中銀娛（０００２７）報６２﹒２５元，微升

０﹒４％。經營彈珠機遊戲館的ＮＩＲＡＫＵ（０１２４５）今早一度高開１１﹒５９％，最後

升幅收窄至２﹒９％，收報０﹒７１元。

資金持續流入收息股避險，領展（００８２３）飆２﹒６％，報７７﹒１５元創新高，為升

幅最大藍籌股。



＊俄鋁制裁見曙光升近１５％＊



此外，醫藥版塊受內地假疫苗拖累，全日受壓，石藥（１０９３）則跌３﹒８５％報

２１﹒４５元，為今日最差藍籌。華潤鳳凰醫療（０１５１５）更見「十連陰」跌至７﹒９６，

創５２周新低。至於發盈喜的藥明生物（０２２６９）則漲２﹒２３％，報８０﹒１５元。

俄鋁（００４８６）被美國制裁或見曙光，今日反彈１４﹒７６％，收報２﹒４１元。

企業持同股不同權股份本周展開諮詢大會，惟小米（０１８１０）仍收跌４﹒３３％，報

１９﹒０２元。

融創中國（０１９１８）料中期純利增逾兩倍，該股一度升約５﹒８％，收市最後收窄至

３﹒７２％，報２５﹒１元。（ｆｆ、ｍｗ）

