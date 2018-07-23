《每周華語－黃溢華》習主席外訪與香江科研點滴

《每周華語》上周見美元兌人民幣大幅波動，亦可能有「自己人」入市護血，恆指及人民幣

回升。美電於「７﹒８５」水平徘徊，由於特朗普「議息」亦使匯市更為波動，小心本地拆息７

月底前後又再上揚，不利本地股市。



上周五（２０日）習主席到訪了阿聯酋，而中東乃聯接非洲╱南非甚而印度洋之毛里裘斯的

重要地區。７月北載河政治會議，亦推遲到８月。可見習主席年初連任之後，不少事情都有新氣

象。今時今日，中美貿易「互鬥」，各取所需也。而特朗普╱普京上周會面，不出一周，美傳出

普京今秋將訪美云云！即使白宮「否認」有其事，但可反映特朗普以「亂章」外交，使大中小國

都吃不消，各市場潛在極大波動也。



事實上，世界經貿政治格局不變幾十年，再現「強人」政治又如何？「合久必分，分久必合

」乃大規則。世貿也好，聯合國也好，不停地變，變不出新氣象：利好美國「大哥」，自然有再

大改革的可能。美國推動「自身」優先，力保美元制度，改革稅制，但美財赤累積水平仍驚人，

「任印」也有極限！一天解決不了天文水平的財赤，一天也見世界「大亂」，而中國也好，其他

國家也好，也是左右做人難。習主席力推「一帶一路」，今訪中東、非洲、南非，回程友好拜訪

毛里裘斯，乃維持中國╱各國之關係，策略上極為重要。



習主席多年前往西行！但當年特朗普並未是總統。不出五年，世情大變！因而中國

「２０２５」也好，「一帶一路」也好，亦被「力壓」，至少美國及不少國家都希望中國「原地

踏步」！但中國往外走，力爭全球化合理符合國情，可惜中國自身亦不乏困難，貧富極為差距大

，地大但管理難，打開國門但又要維持穩定非一件易事。養活１４億人，長治久安，又要不斷變

革走往民主，真的困難重重。每一年都有一千幾百萬畢業生，而人口不斷老化：十年、卅年之後

，中國多了幾億「老人家」！如何解決、應對？



５Ｇ晶片等科技，仍在外國企業手上。中興一事，並未全面解決，卻反映中國至少晶片科研

、產業跟不上。事實上，日本╱南韓╱台灣也跟不上美國╱歐洲。科研由基礎為起點！近一年，

香江力爭科研推動經濟，但香江不是無人才呀！筆者有一明信片，於１９６５年８月底自美國密

歇根洲寄來香江。有趣又巧合的是，寄件人乃署名「Ｇｕｅｓｓ Ｗｈｏ」，收件人

「Ｆａｎｇ先生」。以廿歲大學生計，今天７０多歲，仍健在機會甚大。明信片乃紐約著名粒子

中心，寄件人剛由紐約返回校院，而８月底暑假快完結，９月開課也。因而明信片也問及收件人

何時回美。短短幾十字，字裏行間提及了收件人及寄件人都在粒子科研領域！



１９６５年剛巧二戰結束廿年。香江仍在手作╱輕工業階段。有條件機在美學習粒子、量子

力學及參與科研項目甚為罕有，此一明信片正好紀實了香江不乏高端人才！也不一定是我們認識

的十位八位科學家：土產成功突圍而出的科學家。不要忘記，１９６４╱１９７４新中國十年不

動，更開了「大倒車」！香江１９６７前後也不穩定，人才怎回流亞洲，中港台呢？一旦落地生

根，「人」便「失去」，而科研成果及甚而應用也成為人家的「財產」：且內地也好，本地也好

，無資金，有「人才」也不可能把科研衍生為創科產業！



上周俄國防部公開核能推動導彈「海燕」之試射片段。俄人金錢上鬥不了美國！且又不重視

「市場」、「企業」之生財能力，終於１９９２年解體。而中國有「美債」、「財富」，亦有人

才，但失去卅╱五十年之久的科研經驗╱成果累，不易跟上。且由基本科研推動至應用，有產品

，推出市場困難，商業化失敗機會高。因而「買」人家之成果乃出路之一。



新中國一面「買」，另一面力爭科研全力推，亦要配合不少民生及全球事務，又美國等國，

各自有困難及不改變現狀的需要。因而習主席「一帶一路」推動阻力日見浮現。習主席回程友誼

拜訪毛里裘斯！毛國國情與印度有甚好關係，而毛國乃細小島國，但地理上極為重要，印度於毛

國附近有海軍基地，因而非洲╱南非「之路」，少不了毛里裘斯之重要友好「橋頭堡」。



習主席７月下旬外訪之「長」，反映應對美貿易壓力早有「準備」：中國大力主動反擊機會

增大，可利好談判的聲勢！《資深市場人士 黃溢華》

