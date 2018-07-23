【聚焦人幣】人幣中間價止七連跌今日升７８點子，報６﹒７５９３

《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普表示已準備好對價值５０００億美元的中國進

口商品加徵關稅，幾乎等同中國去年所有出口至美國的貨品規模，意味中美貿易戰可能全面打響

。他又指責中國和歐盟「操縱貨幣和利率走低」。

美國財政部長努欽稱，美國正在密切關注人民幣近期下跌的勢頭，將在１０月１５日財政部

的下一次半年度匯率操縱報告中評估人民幣的走勢，審查人幣是否被操縱。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５９３，較上個交易日升７８點子，終

止七連跌，上個交易日報６﹒７６７１。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．７５９３ － ７８．００

１歐元╱人民幣 ７．９３２６ ＋ ５６７．００

１００日圓╱人民幣 ６．０８１３ ＋ ６３２．００

１港元╱人民幣 ０．８６１１ － ９．９０

１英鎊╱人民幣 ８．８８３８ ＋ ７３６．００

１澳元╱人民幣 ５．０１９３ ＋ ４０６．００

１紐元╱人民幣 ４．６０４７ ＋ ４０５．００

１新加坡╱人民幣 ４．９６５９ ＋ ２４０．００

１瑞郎╱人民幣 ６．８２１３ ＋ ４８０．００

１加元╱人民幣 ５．１５１５ ＋ ４９１．００

１人民幣╱林吉特 ０．５９９２ － ９．２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．３７２６ － ２６７．００

１人民幣╱南非蘭特 １．９８３６ － １７２．００

１人民幣╱韓元 １６６．９６００ － ７５．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）

