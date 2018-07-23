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即市新聞

23/07/2018 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價止七連跌今日升７８點子，報６﹒７５９３

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普表示已準備好對價值５０００億美元的中國進
口商品加徵關稅，幾乎等同中國去年所有出口至美國的貨品規模，意味中美貿易戰可能全面打響
。他又指責中國和歐盟「操縱貨幣和利率走低」。
　　美國財政部長努欽稱，美國正在密切關注人民幣近期下跌的勢頭，將在１０月１５日財政部
的下一次半年度匯率操縱報告中評估人民幣的走勢，審查人幣是否被操縱。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５９３，較上個交易日升７８點子，終
止七連跌，上個交易日報６﹒７６７１。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．７５９３　　　　－　　７８．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．９３２６　　　　＋　５６７．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６．０８１３　　　　＋　６３２．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８６１１　　　　－　　　９．９０　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８．８８３８　　　　＋　７３６．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　５．０１９３　　　　＋　４０６．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．６０４７　　　　＋　４０５．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４．９６５９　　　　＋　２４０．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．８２１３　　　　＋　４８０．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５．１５１５　　　　＋　４９１．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．５９９２　　　　－　　　９．２０　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．３７２６　　　　－　２６７．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　１．９８３６　　　　－　１７２．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６６．９６００　　　　－　　７５．００　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）

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