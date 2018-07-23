【貿易開戰】外交部回應人民幣操縱論：中方無意通過貶值刺激出口

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外交部發言人耿爽回應美方指責中方操縱人民幣匯率時重

申，中方無意通過貨幣競爭性貶值刺激出口，這是中方的一貫立場。

他表示，人民幣匯率主要由市場供需決定，有貶有升，雙向浮動。目前中國經濟基本面持續

向好，為人民幣匯率保持基本穩定提供有力支撐。（ｋｌ）

