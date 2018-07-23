《廣匯論勢－鄭廣復》日圓破２０日線短期偏強，人幣續弱

《廣匯論勢》美國總統特朗普在接受傳媒訪問時表示，對於聯儲局在美國經濟表現強勁時就

加息非常不滿，又指加息令美元走強損害美國經濟，但又強調他只是以一個普通美國人的角度去

發表個人意見，無意干預聯儲局貨幣政策。若特朗普這麼喜歡當一個普通人去發表意見，我建議

他不如快點辭職！筆者曾指出，特朗普既要重振美國製造業，除了要從貿易上出手，壓低美元匯

價亦必不可少，若然美國財政部準備對於中國是否有操縱匯率之嫌，那請先拉特朗普去問話，因

為他的言論即時令美元匯價大跌。

由於目前特朗普發動的貿易戰只是針對中國，我亦不相信特朗普會愚蠢到同一時間擴大與歐

洲、加拿大及墨西哥等國的貿易摩擦；故此，貶值壓力最大的是人民幣，其他貨幣兌美元則傾向

進一步走強。歐元兌美元已在１﹒１５００至１﹒１８５０橫行近兩個月，短期內突破

１﹒１８５０的可能性極高；英鎊兌美元上周五（２０日）再次出現轉強訊號。在此情況下，估

計市場將會暫且放下「脫歐」因素，而是炒作美國有意唱淡美元去打貿易戰。除非英倫銀行行長

卡尼又以貿易戰為由，暗示８月份不會加息；否則，英鎊匯價在下月加息的預期下將進一步走強

，首個重要阻力位為１﹒３３６３。



＊日央行疑放寬長息上限＊



日圓方面，報道指日本央行（ＢＯＪ）將於下周二（３１日）的貨幣政策會議上，討論如何

令目前的貨幣政策持續下去並減少其產生的副作（例如降低商業銀行的利潤），措施包括容許長

期利率更自然地上升。不過，ＢＯＪ行長黑田東彥表示對有關報道毫不知情，並指任何貨幣決策

均需要就物價及國家經濟狀況進行充分討論。空穴來風未必無因，特朗普才表示，他認為美元匯

價太高，作為美在亞洲地區重要盟國的日本，忽然傳出可能需要放寬長期利率的波動上限，實難

令人不去猜測這是順應特朗普的訴求，故即使ＢＯＪ目的是降低超寬鬆的貨幣政策造成的負面影

響，在目前美元匯價走弱的情況下，市場亦會藉此推升日圓匯價。

從日線圖所見，美元兌日圓在今早亞洲市輕微裂口低開後持續走低，匯價除跌穿５月份的平

頂上升三角形頂部１１１﹒４０之外，亦失守２０日ＳＭＡ（１１１﹒３１），令到即市波幅擴

大到７５點子，中期重要支持位為１１０﹒３５，倘若本周匯價收低於該位，則後市將下試

１０８﹒１１，而跌破該位則傾向下試量度目標１０３﹒０５。短期而言，匯價或已返回

１１１﹒５５至１０８﹒５５區間波動。



＊人幣再穿６﹒８機會極高＊



上周五離岸美元兌人民幣上周五（２０日）升至６﹒８３７０，是２０１７年６月２７日以

來最高，雖然收市回落至６﹒８０以下，但因特朗普表明準備向所有中國進口商品加徵關稅，在

美、中貿易戰升溫下，中國不太可能主動推升人民幣匯價，但由於市場已形成對人民幣將會持續

下跌的心理預期，人行或會借所謂逆周期因子為由，對持續貶值的人民幣匯價進行控制，美元兌

人民幣下半年有機會在６﹒８至７算水平波動。今早美元兌人民幣中間價較上周五低約８０點子

，報６﹒７５９３，亞洲市高低位分別為６﹒７５５８及６﹒７９５６，其後在６﹒７７５６的

中值徘徊。筆者估計，一旦美國宣布將向約５０００億美元的中國進口商品徵收關稅，美元兌人

民幣將會再次突破６﹒８，且甚有可能升至６﹒９！



＊金價重現轉強訊號＊



金價上周五出現轉勢向上訊號，ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ亦終止了連續１０次減持的趨勢，上周

五增持了４﹒１２噸黃金，由於１２４５美元位於江恩正方形２７０度角，且目前２０日ＳＭＡ

亦處於１２４５﹒３４水平，故預料１２４５美元為短期主要阻力位。不過，但判斷正確，金價

已準備在下半年展開較持久的反彈浪，金價仍會突破１２４５美元，並傾向再次挑戰１３００美

元後才重新下跌，目前以金價在日線圖收低於１２１５美元止蝕逢低買入，並以１２４５美元為

首個獲利目標。銀價反彈動力不及金價，上周五即使上升收市，但未構成轉勢訊號，後市須突破

１５﹒１９及１５﹒６２美元後才有望進一步上試１６﹒００及１６﹒２０美元，短期操作空間

不大。《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

