【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌３９點子，報６﹒７８３４

《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普連同美國財長姆努欽先後批評人民幣不斷貶值

，企圖扭轉人民幣跌勢，要防範中國在貿易戰中取得優勢。美方這一著似乎為人民幣帶來支持，

在岸及離岸人民幣今早回升，惟在人行意外大額放水後逐步回吐升幅。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開２７１點子，報６﹒７５２４，其後最高

見過６﹒７４１６，大升３７９點子。不過，人行罕有地在今個月已經超額續作到期中期借貸便

利（ＭＬＦ）操作的情況下，意外進行史上最大規模的５０２０億元人民幣ＭＬＦ，在岸人民幣

匯率升幅一度收窄，午後再反覆轉弱，在６﹒７６－６﹒７８水平徘徊，最終收盤報

６﹒７８３４，較上日（２０日）官方收盤價跌３９點子。

離岸人民幣（ＣＮＨ）同樣先升後回，早段見過最高６﹒７５６０，升２４１點子，惟目前

已回落至６﹒７９水平，倒跌逾１５０點子。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒７５９３，較上個交易日升７８點子，終止七連跌。

交易員表示，雖然這一輪人民幣快速下跌有大行一度控制跌幅的跡象，但整體未有監管明顯

干預市場，今日中間價亦未有明顯過濾，在內地及外圍經濟形勢及中美貿易摩擦不確定性上升的

環境下，人民幣匯率未來大幅雙向波動或更趨向常態。（ｋｌ）

