【資管新規】中證監就《資管業務新規》徵意見，較現行監管略放寬

《經濟通通訊社２３日專訊》中證監就《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》及

《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》（以下統稱《資管業務新規》）公開徵求

意見。

中證監發言人表示，此次《資管業務新規》起草，採取「規章＋規範性文件」的框架，形成

較為完整的規則體系。多數規則為２０１６年以來中證監落實依法全面從嚴監管，針對證券期貨

經營機構私募資產管理業務出台的政策，具有較高的政策延續性，且部分指標在對標《指導意見

》後，較現行監管規定略有放寬。



＊柔性安排「新老劃斷」，確保平穩過渡＊



中證監指，在起草過程中，始終堅持四項基本原則：一是統一證券公司、基金管理公司、期

貨公司及其子公司等各類證券期貨經營機構私募資管業務監管規則，消除監管套利。另一方面，

對標《指導意見》，並與其他金融監管機構有關資管業務監管規則保持銜接一致。

二是原則上不對現有監管體制和規則作大的改動，總結近年來私募資管業務突出問題和監管

經驗，重點在加強風險防控、規制關聯交易、防範利益輸送、壓實經營機構主體責任等方面，完

善制度體系。

三是進一步明確了資管產品的投資者適當性管理、非標債權類資產投資的限額管理、流動性

指標管理、信息披露等具體指標和監管要求，簡便可行。

四是增加規則彈性，確保平穩過渡。設置了與《指導意見》相同的過渡期，並且作了「新老

劃斷」的柔性安排。過渡期內，各機構在有序壓縮存量尚不符合《資管業務新規》規定的產品整

體規模的前提下，允許存量尚不符合《資管業務新規》規定的產品滾動續作，且不統一限定整改

進度，允許機構結合自身情況有序規範，逐步消化，實現新舊規則的平穩、有序銜接。



＊私募資管業務規模合計２５﹒９１萬億元＊



中證監指出，截至２０１８年６月，證券期貨經營機構私募資管業務規模合計２５﹒９１萬

億元（人民幣．下同），其中證券公司及其子公司約１４﹒９２萬億元，基金公司及其子公司約

１０﹒８３萬億元，期貨公司及其子公司約１６００億元。現有絕大多數證券期貨經營機構私募

資管業務運營情況總體良好，產品投資運作較為規範，對於滿足居民和企業投融資需求，改善社

會融資結構，發揮了重要的積極作用。

但證券期貨經營機構私募資管業務也暴露出一些問題，如，個別機構偏離資管業務本源，主

動管理不足，風險控制薄弱。（ｃｔ）

