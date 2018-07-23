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即市新聞

23/07/2018 11:02

《融天納地－溫天納》政策鬆綁應對貿戰？

　　《融天納地》環球局勢萬變，筆者不排除在未來兩個月中國與美國達成和解貿易協議的可能
，但縱觀目前形勢，筆者不能絕對排除第二輪２０００億美元的徵稅清單實施的可能性。筆者預
期屆時內地將採取一系列抗衡政策，加大博弈力度，政策如加大對美國貿易反制措施力度，同步
擴大內需，以盡可能抵消外貿需求不足的負面影響。
　
　　較為微妙的是，上半年國家在「去槓桿」實施方面已取得一定的進展，筆者估計下半年有可
能微調「去槓桿」的力度。
　
　　當中，中央將會採取何等措施來寬信用？其實，自年初開始，人行對貨幣政策進行了微調與
預調，資金利率、同業存單利率與十年國債收益率均出現了不同程度的下調，但在實體經濟當中
，社會融資規模與增長速度以及Ｍ２增長速度卻仍在持續下跌，究竟為何貨幣政策與實體經濟之
間出現斷層？
　
　　１、內地正加強金融監管，同業資金出現較大的收縮，融資市場風險偏好大減，形成負面收
縮影響。
　　２、風險因素擴大，流動性無法順暢傳導。
　　３、不同的機構受其資本金所約束，儘管取得資金，卻無法釋放應有的流動性效果。
　　４、內地金融機構出現潛在「存款荒」，制約自身的釋放流動性。
　　５、金融機構嚴控社會上的有效融資需求，大幅提高對資產質量的要求。
　
　　故此，即使目前最上層單位流動性看似充裕，短期利率持續下滑，但仍未能有效向實體傳導
，市場目前缺的不是資金，而是能夠有效的資金管道。值得擔憂的是，進一步寬鬆只會導致流動
性進一步堆積在短久期、高評級、無風險資產，僅能針對性壓低短端和無風險的收益率，卻無法
外溢到更廣泛的融資主體，對實體經濟支持有限，無助協助調整經濟結構，反而讓匯率風險、資
產價格泡沫和金融槓桿等問題出現惡化。
　
　　貨幣政策持續寬鬆，但僅能壓低短端和無風險收益率，導致出現分層次的流動性斷層問題，
流動性無法外溢到主流經濟層。與此同時，國家經濟中存在金融槓桿、資產價格泡沫以及中美利
差收窄匯率貶值風險等問題，必須解決流動性傳導的問題，此外，缺乏高風險偏好的投資主體、
存款荒、資金本不足、銀行低風險偏好、小微企業自身擔保和盈利能力不強等等問題，亦需要同
步用政策去化解及扶持。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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