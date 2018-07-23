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即市新聞

23/07/2018 11:29

《金石為開－黃威》特朗普打壓美元，金價驚險回升

　　《金石為開》上周美聯儲主席鮑威爾在國會的證詞偏「鷹派」，刺激美元再度走強，打破了
市場平靜。金價迅速下破前低，一度下探至１２１１美元。但隨後局勢發生了戲劇性轉變，特朗
普連番抨擊美聯儲貨幣政策，導致美元衝高回落，進而帶動黃金由低位回升，全周累計跌幅收窄
至０﹒７８％。
　
　　美聯儲主席鮑威爾在國會參議兩院作證，就經濟及貨幣政策發表半年一度的陳述，釋放出了
一些「鷹派」信號。鮑威爾對美國經濟前景的看法樂觀，認為美國經濟所面臨的風險大致均衡，
因此當前最佳途徑就是保持漸進加息；其次他表示很難預料當前貿易爭端的結果，且似乎有意回
避這一問題。這令市場意識到今年美聯儲很可能會維持３個月加息一次的步伐，第四次加息或未
被充分計價。
　
　　在鮑威爾偏「鷹派」證詞的推動下，美元指數重振旗鼓，一度上探９５﹒６５，刷新了階段
新高點，再度對黃金施壓。不過隨後特朗普語出驚人，令市場出現了戲劇性反轉。他先在接受採
訪時表示美聯儲加息可能干擾美國經濟復甦，稱其擔心加息的時機可能不好，其後更是發文抨擊
美聯儲加息導致美元強勢，侵蝕美國企業競爭優勢。美元指數掉頭急挫，令黃金獲得喘息機會。
　
　　作為美國總統，特朗普如此直接地干預貨幣政策著實罕見，其言論勢必會左右市場短期表現
。不過美聯儲獨向來具有極高的獨立性，其決策受到的實際影響預計有限。因此，我們目前只能
將近日金價的表現視為技術性反彈，畢竟１２３８美元失守後，下行空間已被打開，整體趨勢依
然向淡。且相對於美元指數的回調幅度而言，黃金的弱勢更加明顯。由於保利加通道中軌繼續走
低，預計１２３８至１２４５美元一帶會有較強阻力，操作上仍建議以逢高做空為主。
　
　　本周歐盟委員會主席容克將造訪美國，美歐在貿易問題上或有進展；歐央行預計維持利率不
變，主要留意德拉吉的在Ｇ２０財長會議上的講話。數據方面，重點關注美國二季度ＧＤＰ、６
月耐用品訂單初值以及歐元區７月製造業ＰＭＩ初值。《六福金融分析師　黃威》

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