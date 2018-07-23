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即市新聞

23/07/2018 10:01

《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》利用ＥＴＦ把握互聯網行業的新發展

　　《ＥＴＦ動向》２１世紀，是互聯網的時代，「互聯網＋」使得互聯網滲透到傳統的各行各
業，幫助傳統行業轉型升級。在互聯網幫助其他行業轉型升級的時侯，互聯網公司自身又是如何
發展的呢？
　　雲計算作為互聯網發展的基礎設施，而科技互聯網公司的雲計算業務正如火如荼的發展，全
球正進入爆發式增長，力助業績超市場預期。其實雲計算業務已然成為互聯網科技公司新的利潤
增長點，海外霸主亞馬遜、微軟雲計算業務仍保持高速增長，助其業績超市場預期；國內巨頭阿
里巴巴、騰訊、百度也紛紛入局，部署雲計算。
　　全球ＡＩ行業的發展興起，ＡＩ融資額不斷增長，國外科技巨頭微軟、ＩＢＭ、
Ｇｏｏｇｌｅ等紛紛入局ＡＩ領域，並取得一定的成績，ＩＢＭ　Ｗａｔｓｏｎ　ｆｏｒ
Ｏｎｃｏｌｏｇｙ認知計算的醫療大資料輔助診療解決方案，為全球首家將認知計算運用到醫療
臨床；而Ｇｏｏｇｌｅ研發的Ｄｅｅｐ　Ｍｉｎｄ　Ｈｅａｌｔｈ系統將機器學習和系統神經科
學結合，通過強大的通用學習演算法類比構建人腦神經網路也已落地使用。國內ＢＡＴ也均紛紛
進軍ＡＩ領域，希望成為未來ＡＩ行業的霸主，就現階段發展來看，百度無疑走在國內ＡＩ前列
，已獲得２０００多項人工智慧方面的專利技術。
　　由於滬深兩板上市的條件限定，我國不少互聯網巨頭企業選擇在美上市，如百度、阿里巴巴
、京東等科技巨頭，也有在港上市的騰訊。
　　如投資者想要直接投資我國互聯網股票，不僅需要開通一個港股交易的證券帳戶，還需開通
一個美股交易的證券帳戶，而美股證券帳戶的開戶流程、注資及提取帳戶資產等手續都可能比較
繁瑣和漫長，對於個人投資者來說在兩地開戶直接投資股票似乎並非最佳選擇。
此外，若是投資者僅看好國內某互聯網企業的發展，單一對其進行投資，這個股風險可能比較大
，但若分散投資多種相關概念，資金門檻可能比較高，一般投資者未必可以參與。
　　現在一些追？科網的ＥＴＦ可成為投資者想要投資國內互聯網企業的最佳選擇，其主要跟蹤
中國互聯網或互聯網相關科技上市公司的整體表現，囊括阿里巴巴、百度、騰訊控股、京東等國
內互聯網巨頭，並且交易方式比輅簡單，就像股票那樣在交易時段自由買賣。
《三星資產運用（香港）ＥＴＦ業務銷售總管　蕭曉婷》

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