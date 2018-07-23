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即市新聞

23/07/2018 08:31

《陶冬天下－陶冬》美元匯率或現拐點，聯儲政策已承壓力

　　《陶冬天下》風險資產市場小宇宙圍繞著特朗普轉動。上星期特朗普依然語不驚人死不休，
普普會上俄羅斯成為了美國的朋友，而歐洲等美國的傳統盟友變成美國的敵人。特朗普甚至將手
爪伸向聯邦儲備局，對貨幣當局的加息政策表示不滿。不僅如此，特爺將矛頭直指美元匯率，導
演了一場美元跳水。最後，美國總統在電視上揚言已經準備好對中國５０５０億美元輸美產品全
覆蓋徵稅，德國總理默克爾認為世界已接近全面的貿易戰，歐美股市跳水。特朗普的一系列言論
，打壓了股市、債市、美元、石油和黃金，資金避險意識濃厚。相對而言，受到美國經濟數據鼓
勵，美股走勢較好；中國最新增長數據、信貸數據疲弱，大宗商品明顯承壓，人民幣匯率持續走
低。

　　美國總統對貨幣政策如此赤裸裸地干預，在過去二十幾年中是罕見的，不過筆者認為特朗普
的言論，應該對聯儲政策的影響有限。特朗普上任第一年，完成了對聯儲主席和數名高官的任命
，他們都有較長的任期，有較寬的自主活動空間。美國通貨膨脹壓力明顯，工資上漲提速，物價
指標達到甚至超越政策目標，貨幣當局必須對此採取應對措施。以目前的狀況，筆者相信聯儲今
年下半年和明年上半年個加息兩次機會依然最高。這個過程可能因為通脹加速而加速，或增長下
滑而放緩，不過以目前已有數據看是概率較高的。

　　上周美元匯率直接受到特朗普的言論衝擊，美元指數從接近９６直接下滑。美元匯率一路衝
上，現在可能到了一個新的關鍵點。美國經濟強勁，聯儲持續加息，已經為市場消化。歐洲日本
中國經濟增長放緩，也是市場的一致判斷。今年下半年可能出現的一種情況是，歐洲經濟出現反
彈，ＥＣＢ開始談論明年加息。從領先指數和部分底層現象來看，這種可能性在增加，但是尚不
能確認；德拉吉在其明年９月任滿之前，願不願意動利率，更難肯定。但是如果此兩件事作為一
種可能性被市場討論的話，相信美元匯率可能受到影響。美元今天的強勢，更多是因為其他貨幣
太弱，經濟基本面不佳和央行貨幣環境正常化的意欲很低，於是美元成為矮子中的高個子。此事
筆者尚未有定論，不過認為作為下半年的一種可能性應該提出來討論一下。美元匯率走勢，牽動
全球資金流向、資產價格，對包括中國在內的新興市場影響尤大。

　　本周焦點：歐盟主席容克的美國之行和歐洲央行例會。歐盟領袖人未到，華盛頓已經戰鼓隆
隆了，雙方擦出甚麼火花，對市場影響很大。ＥＣＢ會議，不會有實質性政策變化，但是德拉吉
的言論值得關注。另外美國第二季度ＧＤＰ數據出爐，市場普遍預計增長反彈。《陶冬》

＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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