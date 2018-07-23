《經濟通通訊社２３日專訊》藥明生物（０２２６９）發表盈喜，集團預料截至今年６月底
止首半年純利較去年同期大升逾１５０％。
集團解釋，增長主要由於集團的「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」策略帶動收益強勁增長
；同時集團業務運營效率提升；以及錄得可觀利息收入且未產生利息費用所致；此外，預期截至
今年首半年的每股攤薄盈利（ＥＰＳ）將達到去年同期的２００％以上。
集團中期業績將於今年８月底公布。（ｕｌ）
23/07/2018 08:19
【企業盈喜】藥明生物（０２２６９）中期多賺逾一倍半，收益大增
《經濟通通訊社２３日專訊》藥明生物（０２２６９）發表盈喜，集團預料截至今年６月底
止首半年純利較去年同期大升逾１５０％。
集團解釋，增長主要由於集團的「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」策略帶動收益強勁增長
；同時集團業務運營效率提升；以及錄得可觀利息收入且未產生利息費用所致；此外，預期截至
今年首半年的每股攤薄盈利（ＥＰＳ）將達到去年同期的２００％以上。
集團中期業績將於今年８月底公布。（ｕｌ）
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