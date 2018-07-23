《經濟通通訊社２３日專訊》融創中國（０１９１８）發表盈喜，集團預料截至今年６月底
止中期純利較去年同期大升超過兩倍。
集團解釋，增長主要由於銷售物業交付的面積較去年同期大幅增加；同時考慮香港財務報告
準則第１５號的影響，使首半年收入較去年同期的中期報告收入大幅增長超過兩倍；另外，首半
年毛利率較去年同期及去年全年也取得進一步的提升。
集團中期業績將於今年８月下旬公布。（ｕｌ）
23/07/2018 08:20
【企業盈喜】融創（１９１８）中期純利升超過兩倍，銷售物業大增
《經濟通通訊社２３日專訊》融創中國（０１９１８）發表盈喜，集團預料截至今年６月底
止中期純利較去年同期大升超過兩倍。
集團解釋，增長主要由於銷售物業交付的面積較去年同期大幅增加；同時考慮香港財務報告
準則第１５號的影響，使首半年收入較去年同期的中期報告收入大幅增長超過兩倍；另外，首半
年毛利率較去年同期及去年全年也取得進一步的提升。
集團中期業績將於今年８月下旬公布。（ｕｌ）
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