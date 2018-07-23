《日入而息》鐵塔公司入場費近３１９２元，人行意外放水

《今天重點》﹡中國鐵塔公司（００７８８）銷售文件顯示，該公司計劃發行４３１﹒１５

億股，香港ＩＰＯ的指導價格區間定在每股１﹒２６－１﹒５８元，集資約

５４３億至６８１億元，以每手２０００股，連同手續費，每手入場費

約３１９１﹒８元。中國鐵塔派息比率擬不少於５０％

﹡鐵塔公司將引入包括高瓴資本、ＯＺ Ｆｕｎｄｓ及淘寶在內等１０間基石

投資者，認購金額共約１４﹒２３５億美元（折合１１１﹒７億港元），其

中，高瓴資本、ＯＺ Ｆｕｎｄｓ和淘寶中國將認購分別４億美元、３億美

元和１億美元的股份

﹡人行開展５０２０億大額ＭＬＦ操作

﹡人幣兌一美元即期收跌３９點子，報６﹒７８３４

﹡６月份整體通脹率升至２﹒４％，高於預期



《即日市況》﹡貿易戰升級港股窄幅上落，收漲３１點報２８２５６，成交８４０億



《深滬股市》﹡人行意外放水，資管細則鬆，滬指放量收升１％兩連升



《美元匯價》﹡特朗普言論降加息預期，美匯或下試９４支持；歐元最新報１﹒１７１５╱

１７，日圓最新報１１１﹒１１╱１３



《公司業績》﹡悅達（００６２９）中期虧損縮至１７３８萬元人民幣，不派息

﹡海通證券（０６８３７）上半年賺３０﹒３億元人民幣，跌２４﹒６％

﹡利民實業（００２２９）料上半年純利大增約９４％



《公司資訊》﹡希望教育集團招股籌約３２億，引入惠理為基石投資者；希望教育

（０１７６５）明招股，入場費３８７８﹒７元

﹡ＧｏＧｏＶａｎ表示上市或用同股不同權，本港業務增速領先

﹡力寶（００２２６）香港華人（００６５５）出售證券業務予國際資源，代

價３﹒４９億元

﹡中國中藥（００５７０）附屬向控股股東購中成藥公司

﹡中國生物科技（０８０３７）以２﹒６億收購上海隆耀生物科技控股權

﹡中銀航空租賃（０２５８８）斥２２億美元向空中巴士購１７架飛機

﹡中國鐵塔（００７８８）派息率擬不少於５０％；十間基石投資者共認購鐵

塔公司約１４﹒２億美元股份；銷售文件表示鐵塔公司入場費約

３１９１﹒８元

﹡李氏大藥廠（００９５０）附屬售研發中治癌藥物，料賺１３０萬

﹡美國財長表示對取消俄鋁（００４８６）制裁持開放態度

﹡泰凌醫藥（０１０１１）新藥「喜滴克」獲納入湖南省醫保目錄

﹡萊蒙國際（０３６８８）上半年預售額逾７﹒３２億元

﹡匯控（００００５）再回購近２５３萬股，涉資１８０８萬英鎊

﹡融信中國（０３３０１）再獲控股股東增持１００萬股

﹡平安好醫生（０１８３３）獲批藥品經營許可證，可開展藥品Ｂ２Ｂ及批發

業務

﹡新地（０００１６）元朗錦田北新盤即將開價，首推不少於１０８伙

﹡匯嘉中國（００４２８）股份簡稱周四起改為「中國天弓控股」

﹡安利時投資（００３３９）已改名為「核心經濟投資集團有限公司」

﹡南華金融（００６１９）斥４８０萬元收購南京珠寶公司

﹡綠景中國地產（０００９５）與華為訂戰略合作協議，共建智慧城區



《國企紅籌》﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）向母企購模具設備，涉資１８３８萬元

﹡中集安瑞科（０３８９９）對中集財務增資近億元人幣

﹡中廣核礦業（０１１６４）擬向控股股東收購天然鈾貿易業務

﹡洛陽鉬業（０３９９３）控股股東２﹒７億股解除質押

﹡遠洋集團（０３３７７）建議發行有擔保票據

﹡中糧包裝（００９０６）管理層８個工作天內增持５４８﹒５萬股

﹡上海實業（００３６３）設立合營企業以收購綠色能源企業

﹡五礦資源（０１２０８）次季電解銅產量升６％



《神州民企》﹡大生農業金融（０１１０３）獲北京首農食品集團投資意向

﹡華潤鳳凰（０１５１５）與京煤集團下屬醫療機構訂立合作框架協議

﹡新城發展（０１０３０）主席王振華增持１００萬股

﹡博大綠澤（０１２５３）組合營公司投資ＰＰＰ項目

﹡丘鈦科技（０１４７８）開始量產３Ｄ結構光模組和屏下指紋識別模組



《中國要聞》﹡京東劉強東稱擬進軍歐洲市場，年底在德國開辦公室

﹡阿里及小米等１５企業獲發移動通信轉售業務經營許可

﹡絲路基金聯合投資迪拜光熱電站項目，上電為總承包商

﹡據報監管部門擬開展險資投資信託計劃信息自查工作

﹡上證報表示資管新規執行有三大變化，不是「大放水」

﹡人社部表示３７１６億元養老金已到帳並開始投資；二季度末全國城鎮登記

失業率３﹒８３％；制定企業職工基本養老金中央調劑實施辦法；基本養老

保險基金投資運營穩步推進；確保三季度啟動養老金繳撥工作

﹡河北省委書記表示舉全省之力推動雄安新區規劃建設

﹡商務部表示就中國禁止進口限制進口技術目錄徵意見

﹡陳雨露出席Ｇ２０財長會議，就可持續金融發言

﹡人行開展５０２０億元ＭＬＦ操作，中標利率維持不變

﹡上海和秘魯首都利馬結為友好城市

﹡上海破獲以侵犯知識產權為由惡意敲詐ＩＰＯ公司案件

﹡貿易戰發酵，中原十大屋苑周末僅錄４宗成交

﹡２０省回應疫苗事件，多地停用長春長生狂犬病疫苗

﹡中上協表示強烈譴責長生生物違法行為，倡加強公司冶理

﹡長生生物表示停產影響大，收到證監調查通知書下午復牌；長生生物午後復

牌再跌停，市值六日累計蒸發８８％；長生生物官網遭黑客攻擊，不搞你，

對不起祖國的花朵

﹡工業集團Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ考慮尋找中國以外供應商

﹡萬順股份不滿遭徵收反傾銷和反補貼稅，入稟起訴美國

﹡滬浙皖互金協會要求Ｐ２Ｐ平台下架不合規產品

﹡外交部回應人民幣操縱論：中方無意通過貶值刺激出口

﹡五百強民企山東晨曦集團無力償債，上周五申請破產

﹡發改委表示汽、柴油價每噸分別降低１２５元和１２０元

﹡內媒澄清方星海言論：時機合適後期貨交易將恢復常態

﹡工大高新涉違反證券法律法規，遭中證監立案調查

﹡國辦表示清查企業存儲的政策性糧食，執行糧食收購政策

﹡中國電建表示大股東無償轉讓股份予誠通金控及國新投資

﹡杭州銀行表示實控人及一致行動人增持至少１﹒０３億股

﹡京能置業擬發１５億人幣債，用於歸還到期債務



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１０９４６﹒８９點，兩連升



《其他消息》﹡盧偉聰無正面回應會否取締自決派，僅指會依法律辦事

﹡報道指金管局關注銀行銷售專業債券之風險

﹡譚凱邦稱消息指紅磡站垂直連續牆部份沒有扭入螺絲頭

﹡明年區議會將新增２１席，共１２８區須重新劃界

﹡金管局明日與三間發鈔行公布２０１８新鈔票系列

﹡馮驊稱分區的最大考慮是人口，當中絕無政治因素

﹡深股通額度全日用３﹒４億元；滬股通流走２﹒８億元

﹡澳門６月入境旅客比同升９﹒４％，按月跌３﹒８％

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