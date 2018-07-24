《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５０４４．２９ 跌 １３．８３點╱０．０６％
標普５００ ２８０６．９８ 升 ５．１５點╱０．１８％
納斯達克 ７８４１．８７ 升 ２１．６７點╱０．２８％
倫敦富時１００ ７６５５．７９ 跌 ２３．００點╱０．３０％
法蘭克福ＤＡＸ １２５４８．５７ 跌 １２．８５點╱０．１０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３７８．２５ 跌 ２０．０７點╱０．３７％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．４７，歐元兌美元１．１６９８
24/07/2018 08:02
《日出而作》谷歌母企績佳，美十年債息五周高位，美匯升油金下跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５０４４．２９ 跌 １３．８３點╱０．０６％
標普５００ ２８０６．９８ 升 ５．１５點╱０．１８％
納斯達克 ７８４１．８７ 升 ２１．６７點╱０．２８％
倫敦富時１００ ７６５５．７９ 跌 ２３．００點╱０．３０％
法蘭克福ＤＡＸ １２５４８．５７ 跌 １２．８５點╱０．１０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３７８．２５ 跌 ２０．０７點╱０．３７％
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