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24/07/2018 08:02

《日出而作》谷歌母企績佳，美十年債息五周高位，美匯升油金下跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　２５０４４．２９　跌　　１３．８３點╱０．０６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　　２８０６．９８　升　　　５．１５點╱０．１８％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　７８４１．８７　升　　２１．６７點╱０．２８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　　７６５５．７９　跌　　２３．００點╱０．３０％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　１２５４８．５７　跌　　１２．８５點╱０．１０％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　　５３７８．２５　跌　　２０．０７點╱０．３７％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．４７，歐元兌美元１．１６９８

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